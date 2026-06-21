logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Curaçao conquista primeiro ponto nas Copas ao frear o Equador: 0 a 0

Seleção caribenha se recupera de derrota dura na estreia para Alemanh
Igor Santos - Repórter da Agência BrasilRio
Publicado em 21/06/2026 - 13:50
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Curacao's Eloy Room celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Hannah Mckay/Proibida reprodução

Um roteiro parecido com o do confronto entre Espanha e Cabo Verde, na rodada inaugural da Copa do Mundo de 2026, rendeu a Curaçao seu primeiro ponto na história das Copas. Na noite deste sábado (20), com grande atuação de um goleiro (no caso Eloy Room, de 37 anos), a seleção estreante segurou o 0 a 0 com o Equador, em Kansas City e chega à última rodada da chave ainda com chances de classificação. Tanto Curaçao quanto Equador somam um ponto, a Costa do Marfim tem três e a Alemanha, já classificada, tem seis.

O jogo foi uma grande exibição de Eloy Room, que depois de sofrer sete gols da Alemanha na estreia, teve atuação espetacular, com 15 defesas, sendo escolhido o melhor em campo. A defesa mais impressionante foi no primeiro tempo, quando Enner Valencia surgiu livre, dentro da área e o goleiro defendeu o chute forte do atacante do Internacional.

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Na segunda etapa, o Equador seguiu tendo a posse (75% do tempo) e finalizando (26 chutes a gol no total), mas sem eficiência. Curaçao até se arriscou no ataque e teve algumas chances de marcar.

Mas o 0 a 0 se manteve no placar, para alegria de um lado e decepção do outro. Na última rodada, no dia 25, o Equador encara a Alemanha em Nova Jersey, enquanto Curaçao enfrenta a Costa do Marfim na Filadélfia.

Relacionadas
Bola da Copa do Mundo. Foto: Michal Jarmoluk/Pixnio/Creative Commons
Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Japan - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 21, 2026 Japan's Ayase Ueda celebrates after the match REUTERS/Daniel Becerril
Japão goleia a Tunísia e acirra briga pela liderança do grupo F: 4 a 0
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 15, 2026 Cape Verde's Vozinha in action as he makes a save IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis
Vozinha e Cabo Verde voltam aos gramados contra o Uruguai
Edição:
Érica Santana
Copa do Mundo 2026 Curaçao Equador Futebol esporte placar Pontuação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/06/2026 – liga das nações de volei alemanha x brasil. Foto: VNL/Divulgação
Esportes Alemanha vence e tira invencibilidade do Brasil na Liga das Nações
dom, 21/06/2026 - 14:26
Brasília (DF) - Caminhos da Reportagem -
Saúde Maioria dos pacientes que importa remédios canábicos faz musculação
dom, 21/06/2026 - 14:21
Brasília (DF), 21/06/2026 – João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle. Foto: ATP Halle/Divulgação
Esportes João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle
dom, 21/06/2026 - 13:59
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Curacao's Eloy Room celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Curaçao conquista primeiro ponto nas Copas ao frear o Equador: 0 a 0
dom, 21/06/2026 - 13:50
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Japan - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 21, 2026 Japan's Ayase Ueda celebrates after the match REUTERS/Daniel Becerril
Esportes Japão goleia a Tunísia e acirra briga pela liderança do grupo F: 4 a 0
dom, 21/06/2026 - 13:41
Rio de Janeiro (RJ), 19/06/2026 – Reconstruções da vida e morte de um pterossauro e do ambiente deposicional da bacia rifte do Cretáceo Inferior da Formação Romualdo. Arte Kliti Gric
Educação Estudo revela preservação de tecidos de pterossauro por 113 milhões
dom, 21/06/2026 - 12:44
Ver mais seta para baixo