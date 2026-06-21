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Esportes

Defesa do Irã brilha e segura 0 a 0 contra a Bélgica em Los Angeles

Equipes somam dois pontos até agora na competição
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 21/06/2026 - 19:42
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Iran - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 21, 2026 Iran's Alireza Beiranvand in action with Belgium's Maxim De Cuyper, Iran's Ali Nemati and Belgium's Hans Vanaken as he makes a save REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY
© LISI NIESNER

Virou tendência nesta Copa do Mundo de 2026: o goleiro de uma seleção considerada inferior tem uma grande atuação para segurar o empate sem gols diante de uma favorita.

Neste domingo (21), isto aconteceu em Los Angeles, onde Irã - de Beiranvand - e Bélgica empataram por 0 a 0, resultado que deixa o grupo G completamente em aberto para a última rodada. No momento, as duas seleções têm dois pontos em duas partidas, enquanto Egito e Nova Zelândia, que ainda se enfrentam na noite deste domingo, somam um cada.

A Bélgica teve quase o dobro do tempo de posse de bola do adversário (56% contra 32% do Irã e 12% do tempo em disputa) e finalizou o triplo de vezes (21 contra 7). No entanto, quem balançou as redes foi o Irã, com Taremi, no primeiro tempo, em jogada que foi anulada por impedimento na cobrança ensaiada de falta.

No segundo tempo, a Bélgica correu riscos após a expulsão de Ngoy, que fez uma falta para impedir um gol quase certo do adversário. No entanto, fiel à proposta defensiva, o Irã continuou segurando o resultado e contou com grande atuação do goleiro Beiranvand, que fez várias defesas difíceis e garantiu que o placar não fosse alterado.

Na última rodada do grupo G, na madrugada de sábado (27), a Bélgica tenta a primeira vitória contra a Nova Zelândia, em Vancouver, enquanto o Irã busca se classificar pela primeira vez ao mata-mata diante do Egito, em Seattle.

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Edição:
Lílian Beraldo
Copa do Mundo 2026 Bélgica Irã
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