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Esportes

Depois de chuva e pausa, França de Mbappé não dá chances ao Iraque

Duelo na Filadélfia ficou paralisado por mais de duas horas
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 22/06/2026 - 22:42
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 22, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal with Ousmane Dembele IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
© KYLE ROSS

Demorou quase quatro horas, mas o jogo entre França e Iraque chegou ao fim na noite desta segunda-feira (22). Pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026, a pausa por motivos climáticos - tão comum durante o Mundial de Clubes do ano passado - paralisou um jogo.

Após o alerta de tempestade e trovões na Filadélfia, os franceses bateram o Iraque por 3 a 0, com dois gols de Mbappé, que agora tem o mesmo número de gols de Klose em Copas, e superando Ronaldo.

Dembélé fez o terceiro da França, que soma seis pontos em duas rodadas no grupo I, ocupando momentaneamente a liderança da chave e garantindo a classificação à próxima fase.

O jogo se estendeu por tanto tempo que o segundo tempo coincidiu com o primeiro tempo de Noruega x Senegal, marcado para começar três horas depois do início do duelo na Filadélfia.

Amplamente favorita no duelo, a França abriu o placar aos 14 minutos de jogo com seu craque. Kylian Mbappé recebeu na entrada da área e chutou forte de perna esquerda, cruzado. O goleiro Basil até chegou a desviar a bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse.

Durante todo o primeiro tempo, os franceses, jogando em marcha lenta, cozinharam a partida sem criar real perigo. Na reta final da primeira etapa, a chuva começou a cair forte, presságio do que estava por vir.

No intervalo, os telões do estádio anunciaram que a partida seria retomada, a princípio, com 15 minutos de atraso, devido aos alertas climáticos que apontaram tempestade com trovoadas se aproximando. A pausa, no entanto, se estendeu por mais de duas horas, tempo suficiente para uma nova pancada de chuva às vésperas do horário previsto de retomada da partida, quando os atletas já se aqueciam em campo.

A bola voltou a rolar depois da longa pausa e a França pareceu renovada. Mbappé aproveitou vacilo incrível da saída de bola iraquiana, quando Tahseen errou um passe simples para o goleiro Basil no tiro de meta.

De cara para o gol, Dembélé apenas rolou para o camisa 10 da França marcar o segundo dele na partida. Mbappé segue na sua disputa pessoal com Messi pela artilharia da Copa (soma quatro gols nos EUA, contra cinco do argentino) e das Copas (são 16 contra 18 de Messi na história). Ele superou Ronaldo em gols em Mundiais e empatou com o alemão Miroslav Klose.

Aos 20, veio o terceiro. Olise encontrou passe perfeito para Dembélé, que infiltrava a área iraquiana e tocou na saída de Basil para fazer o terceiro.

A França teve várias chances de ampliar, uma delas em linda combinação entre Mbappé e Olise, em que o camisa 11 quase marcou um golaço por cobertura mas parou no travessão. Em outro lance, na reta final, Mbappé arrancou, driblou um defensor mas chutou por cima do gol.

Com os 3 a 0, a França mantém os 100% de aproveitamento e na última rodada faz o duelo pela liderança do grupo com a Noruega, na sexta (26), em Boston. Já o Iraque encara Senegal, no mesmo dia, em Toronto.

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Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo 2026 França Mbappé
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