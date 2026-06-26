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Esportes

Em horário adaptado, Brasil faz primeiro treino para encarar Japão

Atividade começou no mesmo horário do jogo da próxima segunda (29)
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 26/06/2026 - 15:37
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 26, 2026 Brazil's Neymar Jr. and teammates during training Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução
© Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

A seleção brasileira realizou, nesta sexta-feira (26), o primeiro treino para o confronto dos 16 avos de final da Copa do Mundo. Na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília – 12h locais), o Brasil terá pela frente o Japão, em Houston (Estados Unidos).

Nas últimas semanas, as atividades no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, iniciaram-se quase sempre às 12h de Brasília, 11h no horário de Nova Jersey (Estados Unidos). Em Houston, porém, o fuso está uma hora atrasado em relação a onde a delegação brasileira está baseada.

Nesta sexta, os trabalhos no gramado começaram justamente às 12h locais (13h de Brasília), simulando o ambiente para o jogo de segunda. A bola deve rolar com a temperatura na casa dos 33ºC. O estádio de Houston possui teto retrátil e ar-condicionado, o que deve aliviar o peso do calor extremo do verão norte-americano, que começou na última terça-feira (22).

Dos titulares na vitória da quarta-feira (24) sobre a Escócia, por 3 a 0, em Miami, apenas o lateral Douglas Santos e os atacantes Rayan e Vinícius Júnior foram a campo durante os 15 minutos em que o treino esteve liberado à imprensa. Os demais permaneceram na parte interna do Columbia Park.
 

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 26, 2026 General view of Brazil team members during training Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução
Vista geral de integrantes da seleção brasileira durante o treino - Foto: Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

Em clima bem-humorado, a atividade reuniu 18 atletas, sendo 17 convocados e o goleiro Léo Nannetti, da equipe sub-20 do Flamengo, que reforça os trabalhos da seleção brasileira nos Estados Unidos. Os jogadores se aqueceram e fizeram um treino de campo reduzido, com toques rápidos, deslocamentos e finalizações.

Antes de o treino começar, os atletas realizaram um corredor entre eles para "festejar" Igor Thiago com tapinhas na nunca e na cabeça. Aniversariante do dia, o atacante do Brentford (Inglaterra) faz 25 anos nesta sexta.

O atacante Raphinha, que sofreu uma lesão no posterior da coxa direita na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, há uma semana, na Filadélfia (Estados Unidos), segue fora. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não divulgou previsão da volta do camisa 11, que deu lugar a Rayan contra a Escócia.

A seleção canarinho viaja neste sábado (27), às 15h (de Brasília). Antes, realiza um último treino no Columbia Park às 10h30. No domingo (28), o elenco trabalha no estádio do Houston Dynamo – time da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos – a partir das 12h (de Brasília – 10h locais).

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Edição:
Juliana Andrade
Copa do Mundo 2026 seleção brasileira brasil Japão
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