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Esportes

Equador vence Alemanha de virada e carimba vaga no mata-mata da Copa

Sul-americanos ganham por 2 a 1 e avançam em 3º lugar do Grupo E
Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 19:56
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador's Gonzalo Plata celebrates scoring their second goal REUTERS/Mike Segar
© Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução

O Equador dependia apenas da vitória sobre a já classificada Alemanha na última partida da fase de grupos para avançar ao mata-mata da Copa do Mundo. Com gana e determinação, a La Tri ganhou de virada por 2 a 1 após 90 minutos de pura emoção no Estádio de Nova Jersey, nesta quinta-feira (25), em duelo pelo Grupo E.  Após sair atrás no placar com gol de Sané no primeiro minuto de jogo, o Equador se recuperou, empatou sete minutos depois com Angulo, e coube ao atacante Gonzalo Plata – que atua no Flamengo – marcar o gol da virada e da classificação.

Com o triunfo, os equatorianos chegaram a quatro pontos e asseguraram a vaga como uma das equipes melhores terceiras colocadas. A Alemanha já garantira a liderança do Grupo E antes mesmo do início da partida. A Costa do Marfim avançou na segunda posição da chave, ao derrotar Curaçao por 2 a 0, em jogo no mesmo horário (início às 17h no horário de Brasília), na Filadélfia. 

Alemanha x Equador

No primeiro minuto da etapa inicial, a Alemanha inaugurou o marcador. A jogada começou com Pavlovic que ganhou a disputa de bola na entrada da área, rolou para Wirtz, que tocou na medida para Sané acertar o fundo da rede. Os equatorianos ainda reclamaram de pé alto de Pavlovic no início da jogada, mas a árbitra desconsiderou e deixou o jogo seguir.

Dependendo da vitória para carimbar a vaga no mata-mata, a La Tri – apelido da seleção equatoriana – não tomou conhecimento da desvantagem e chegou ao empate sete minutos depois. Angulo avançou do lado esquerdo e aproveitou vacilo da zaga para desferir uma bomba no canto esquerdo do goleiro Neuer. Tudo igual em Nova Jersey : 1 a 1.

Depois do empate, o Equador passou a pressionar a saída de bola dos alemães, mas depois de cruzar a intermediária falhava nas finalizações. Já os alemães investiram em contra-ataques para ampliar o placar. A melhor chance foi aos 24 minutos, após cruzamento de Raum para Havertz dentro da área cabecear com precisão ao gol, mas o goleiro Galíndez fez ótima defesa.

Após o intervalo, logo no primeiro minuto, a arbitragem anotou pênalti para a Alemanha: Havertz fora derrubado dentro da área quando se preparava para chutar ao gol, após o passe de Nmecha. No entanto, após intervenção do VAR, a árbitra recuou da decisão e marcou falta para o Equador no meio-campo, que havia sido cometida na origem da jogada. Os equatorianos se lançaram em busca da virada e não deram trégua. Aos 26 minutos, Kevin Rodrígues aproveitou vacilo do goleiro Neuer, roubou a bola e deu de presente pra Angulo cruzar para Plata, mas o camisa 19 não alcançou a bola.

Quatro minutos depois, foi a vez da Alemanha levar perigo ao gol de Galíndez. O meio-campista Sané se beneficiou de bobeira da defesa equatoriana, se livrou da marcação e bateu forte, mas a bola foi em cima de Galíndez e não entrou. De tanto insistir, os equatorianos viraram o placar aos 31 minutos. Após escanteio, Rodrígues desviou de cabeça para Plata, que se antecipou ao goleiro Neuer e balançou a rede ao chutar com a ponta da chuteira. Era o gol da vitória e da classificação do Equador ao primeiro mata-mata (16 avos de final) da Copa do Mundo. 

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Equador Copa do Mundo 2026 Alemanha Grupo E Gonzalo Plata Classificação Mata-Mata
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