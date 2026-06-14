logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Escócia vence Haiti e vira líder do grupo do Brasil na Copa do Mundo

Europeus buscam ir além da 1ª fase do Mundial de maneira inédita
Lincoln Chaves - repórter da EBC
Publicado em 14/06/2026 - 10:08
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Haiti v Scotland - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 13, 2026 Scotland's John McGinn celebrates scoring their first goal with Aaron Hickey and Lewis Ferguson REUTERS/Brian Snyder
© REUTERS/Brian Snyder/Proibida reprodução

O Grupo C da Copa do Mundo, em que está o Brasil, tem um líder isolado ao final da primeira rodada. Na noite de sábado (13), a Escócia derrotou o Haiti por 1 a 0 no Gillette Stadium, em Boston.

Os três pontos da estreia deixam os escoceses na ponta da chave sediada nos Estados Unidos. Mais cedo, a seleção brasileira empatou por 1 a 1 com Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e as duas seleções somaram um ponto. Os haitianos permanecem zerados.

O triunfo, além de ser o primeiro em uma Copa do Mundo desde 1990, aproxima a Escócia de um feito histórico. O país disputa o Mundial pela nona vez e tenta, de maneira inédita, ir além da fase de grupos. Nesta Copa, os oito melhores terceiros colocados entre as 12 chaves também avançam à segunda etapa da competição.

As equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (19). Os escoceses enfrentam Marrocos, às 19h (horário de Brasília), novamente em Boston. Em seguida, às 21h30, o Haiti será adversário do Brasil, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Primeiro tempo equilibrado

Quem esperava um Haiti retraído por ser estreante em Mundiais viu um primeiro tempo de equilíbrio. Foram oito finalizações da seleção caribenha contra sete da Escócia. Os europeus trocavam mais passes em busca de espaço, enquanto os haitianos tentavam sair em velocidade, ainda que pecando tecnicamente.

Os escoceses foram mais eficientes. Se, aos 16 minutos, o chute de Scott McTominay parou na trave esquerda, John McGinn não desperdiçou a oportunidade que teve aos 27, mandando para as redes o rebote de Johny Placide, que fez grande defesa em finalização do atacante Che Adams. O desvio do também meia Jean-Ricner Bellegarde, do Haiti, tirou a bola do alcance do goleiro.

Os caribenhos não se intimidaram e deram trabalho à defesa escocesa. Aos 33 minutos, o lateral Martin Experiénce recebeu na área, pela esquerda, e bateu cruzado. O goleiro Angus Gunn rebateu nos pés do atacante Frantzdy Pierrot, mas o zagueiro Grant Hanley travou a finalização na hora certa.

Haiti pressionou no 2° tempo

O ritmo de jogo caiu sensivelmente na volta do intervalo. Foram necessários 25 minutos para o primeiro lance de perigo do segundo tempo: um chute de McGinn na saída de Placide, que saiu rente à trave.

A resposta haitiana veio no ataque seguinte, em batida cruzada de Ruben Providence, da entrada da área pela esquerda, que o também atacante Wilson Isidor, por muito pouco, não completou para as redes.

Nos minutos finais, a seleção caribenha se lançou de vez ao ataque, e a Escócia se fechou na defesa. Esgotado fisicamente, o Haiti abusou das bolas aéreas nos acréscimos, buscando a boa estatura de Pierrot, mas os europeus conseguiram segurar a pressão e garantir a vitória.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Morocco's Achraf Hakimi embraces Brazil's Vinicius Junior after the match REUTERS/Dylan Martinez
Vinícius Júnior admite atuação ruim do Brasil: "Precisamos melhorar"
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Brazil's Marquinhos in action with Morocco's Achraf Hakimi REUTERS/John Sibley
Brasil sofre com Marrocos e estreia na Copa do Mundo com empate
São Paulo (SP), 09/06/2025 - Técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, durante entrevista coletiva. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Ancelotti garante que empate na estreia da Copa não abala confiança
Edição:
Vinicius Lisboa
Copa do Mundo 2026 Escócia haiti brasil Marrocos Grupo C
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 23/05/2026 - O concurso 3.010 da Mega-Sena especial de 30 anos deve pagar neste domingo (24) um prêmio estimado de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Mega-Sena: veja os números sorteados para o concurso 3018
dom, 14/06/2026 - 11:45
Rio de Janeiro (RJ), 03/02/2026 – Professora Débora Garofalo ganha prêmio em Dubai. Foto: Débora Garofalo/Arquivo pessoal
Educação "Estudante deve errar, idealizar e construir", diz professora premiada
dom, 14/06/2026 - 11:30
Logo da Agência Brasil
Geral Dois helicópteros se chocam e deixam seis mortos no Rio
dom, 14/06/2026 - 10:42
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Internacional Brasil no Mundo debate geopolítica do futebol e Copa do Mundo de 2026
dom, 14/06/2026 - 10:22
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey - BC Place, Vancouver, Canada - June 13, 2026 Australia's Tete Yengi in action with Turkey's Abdulkerim Bardakci REUTERS/Albert Gea
Esportes Austrália e Escócia vencem no terceiro dia da Copa; Brasil só empata
dom, 14/06/2026 - 10:14
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Haiti v Scotland - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 13, 2026 Scotland's John McGinn celebrates scoring their first goal with Aaron Hickey and Lewis Ferguson REUTERS/Brian Snyder
Esportes Escócia vence Haiti e vira líder do grupo do Brasil na Copa do Mundo
dom, 14/06/2026 - 10:08
Ver mais seta para baixo