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Esportes

Estudo indica desconfiança do torcedor, mesmo após 1ª vitória na Copa

Pesquisa diz empolgação e esperança antes do Mundial estavam maiores
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 22/06/2026 - 16:33
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Matheus Cunha scores their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang
© Reuters/James Lang/proibida reprodução

O início da jornada do Brasil na Copa do Mundo não empolgou o torcedor. Nem mesmo a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na sexta-feira passada (19), amenizou a desconfiança pós-estreia, quando a seleção brasileira empatou por 1 a 1 com Marrocos, no último dia 13.

É o que mostra a nova rodada do estudo Eu Vi o Brasil - O país do futebol?, feita pela agência de pesquisas de mercado IMO Insights, à qual a Agência Brasil teve acesso nesta segunda-feira (22).

Segundo a pesquisa, a confiança na equipe de Carlo Ancelotti despencou 17 pontos percentuais em relação a antes da Copa (37% a 20%). Os sentimentos de empolgação (queda de 41% para 28%), alegria (38% para 27%) e esperança (45% para 35%) também apresentaram quedas sensíveis no comparativo com o pré-mundial.

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Ainda conforme o estudo, houve avanço no entendimento quanto à entrega da seleção brasileira em campo. A percepção de comprometimento subiu de 22% após o jogo com Marrocos para 28% depois da vitória sobre o Haiti, enquanto a de humildade foi de 17% para 23%.

Por outro lado, a leitura de que o grupo é "talentoso" e "competitivo", mesmo com o triunfo de sexta, caiu de 43% para 37%. Já a sensação do time ser "midiático" cresceu de 24% para 30% entre uma partida e outra.

O levantamento é atualizado semanalmente, com homens e mulheres de 18 anos ou mais, das classes A, B e C, em âmbito nacional. Ele faz parte de uma plataforma de pesquisas chamada Eu Vi o Brasil, criada em 2023 para análise de comportamentos, valores e percepções dos brasileiros visando marcas, empresas e organizações.

 

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Aline Leal
Copa do Mundo Copa do Mundo 2026 IMO Insights
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