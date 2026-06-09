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Esportes

EUA barram entrada de árbitro da Somália que viajava para a Copa

Omar Artan se tornaria o primeiro de seu país a apitar em um Mundial
Kristina Cooke e Ismail Shakil*
Publicado em 08/06/2026 - 21:01
Ottawa (Canadá)
Reuters

Os Estados Unidos barraram a entrada de um árbitro da Somália que chegou ao país durante o fim da semana para apitar partidas da Copa do Mundo da Fifa, disse a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) nesta segunda-feira (8).

O cidadão somali chegou ao Aeroporto Internacional de Miami vindo do Aeroporto Internacional de Istambul no último sábado (6) e foi considerado inadmissível devido a preocupações com a verificação de antecedentes, tendo a sua entrada negada, segundo um comunicado da Alfândega, que não especificou quais eram essas preocupações.

A Alfândega não divulgou o nome do cidadão somali, mas, de acordo com reportagens da imprensa, foi Omar Artan, um árbitro premiado que possuía um visto válido e se tornaria o primeiro de seu país a apitar na Copa do Mundo.

A embaixada da Somália em Washington não respondeu a um pedido de comentário no primeiro momento.

As políticas de imigração rigorosas do governo Trump têm sido motivo de preocupação para os participantes da Copa do Mundo. No ano passado, Washington impôs uma ampla classificação de viagens a cidadãos de 12 países, incluindo a Somália.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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