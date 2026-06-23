EUA permitirão que Irã entre no país dois dias antes de jogo da Copa

Seleção iraniana só tinha permissão para entrar um dia antes

Os Estados Unidos flexibilizaram nesta terça-feira as restrições às viagens da seleção iraniana na Copa do Mundo e permitirão que ela viaje dois dias antes de sua próxima partida, segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS).

Anteriormente, a seleção iraniana só tinha permissão para entrar nos EUA um dia antes de cada jogo, o que levou seu técnico a afirmar que o Irã era “a seleção mais oprimida de toda a Copa do Mundo”.

“Para a terceira rodada da seleção iraniana em Seattle, em 26 de junho, a equipe recebeu permissão para entrar nos EUA dois dias antes da partida”, disse um porta-voz do DHS.

“A seleção iraniana ainda será obrigada a ir embora no mesmo dia em que a partida terminar. As medidas gerais de segurança e o protocolo permanecem os mesmos. Continuamos comprometidos em proporcionar o torneio mais seguro possível para jogadores, comissão técnica e torcedores.”

A Fifa e a seleção iraniana não responderam aos pedidos de comentário em um primeiro momento.

Na semana passada, o Irã manifestou a intenção de apresentar uma reclamação à Fifa, órgão que rege o futebol mundial, sobre as restrições de viagem que a seleção vem enfrentando, tendo que se deslocar de sua base para o torneio, em Tijuana, no México, um dia antes de suas partidas nos Estados Unidos.

As restrições ocorrem em meio a fortes tensões entre Washington e Teerã, após um conflito de quase quatro meses.

Em março, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que, embora o Irã fosse bem-vindo a participar do torneio, ele acreditava que não era apropriado que a seleção permanecesse no país entre as partidas “para sua própria vida e segurança”.

* Reportagem de Jasper Ward; Reportagem adicional de Ismail Shakil

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