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Esportes

Fórmula 1: Russell vence GP da Áustria e reduz a vantagem de Antonelli

Diferença do britânico para o líder da temporada cai para 40 pontos
Alan Baldwin*
Publicado em 28/06/2026 - 14:57
Londres
George Russell, da Mercedes, comemora com o troféu no pódio após vencer o Grande Prêmio da Áustria, 28 de junho de 2026. REUTERS/Leonhard Foeger
© Reuters/Leonhard Foeger/Proibida reprodução
Reuters

Um sedento George Russell conquistou o Grande Prêmio da Áustria largando da pole position neste domingo (28), reduzindo para 40 pontos a vantagem de seu companheiro de equipe da Mercedes, Kimi Antonelli, na liderança da Fórmula 1.

Max Verstappen terminou 1,6 segundo atrás, após sofrer um acidente na qualificação e largar em quinto lugar, no circuito da casa de sua equipe, a Red Bull, com Antonelli em terceiro e 0,3 atrás, após uma emocionante disputa até a linha de chegada no pitoresco Spielberg.

A vitória foi a segunda de Russell na temporada, depois de ter vencido a primeira etapa na Austrália, sendo a sétima de sua carreira e a sétima da Mercedes nas oito etapas disputadas até agora.

Antonelli soma 171 pontos contra 131 de Russell, enquanto Lewis Hamilton, da Ferrari — que terminou em quinto neste domingo, após correr em segundo e disputar com Verstappen —, caiu para o terceiro lugar com 125 pontos.

No ranking de construtores, a Mercedes soma 302 pontos contra 204 da Ferrari.

“É incrível estar de volta ao degrau mais alto do pódio. Já faz um tempinho, então com certeza vou aproveitar essa vitória hoje à noite”, disse Russell, que agora  chega embalado para o GP do Reino Unido, em Silverstone, no próximo fim de semana.

Oscar Piastri ficou em quarto pela McLaren, à frente de Hamilton, com Isack Hadjar em sexto pela Red Bull.

O atual campeão Lando Norris, vencedor do ano passado na Áustria, ficou em sétimo, com Charles Leclerc, da Ferrari, em oitavo, e a dupla da Racing Bulls, Liam Lawson e o novato Arvid Lindblad, completando os dez primeiros.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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