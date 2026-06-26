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Esportes

França aplica 4 a 1 na Noruega e termina em 1º no Grupo I da Copa

Dembélé balança a rede três vezes para Les Blues na primeira etapa
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 26/06/2026 - 18:49
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v France - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 26, 2026 France's Ousmane Dembele celebrates scoring their third goal, completing his hat-trick REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Dylan Martinez/Proibida reprodução

Um dos duelos mais esperados da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 foi esvaziado antes mesmo de começar. Nesta sexta-feira (26), em Boston (Estados Unidos), a Noruega entrou em campo contra a França com 10  reservas. Os franceses venceram com facilidade por 4 a 1, com três gols de Dembélé e um de Doué (Aasgaard descontou), em uma partida que mais pareceu um amistoso. A equipe Les Blues - apelido da seleção francesa - ficou com o primeiro lugar do grupo I, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Os atuais vice-campeões mundiais ainda aguardam pelo adversário na próxima fase (16 avos de final). A Noruega, que terminou em segundo lugar na chave, com seis pontos, vai encarar a Costa do Marfim, na terça (30), em Dallas. No outro jogo do grupo, o Senegal goleou o Iraque por 5 a 0 em Toronto e ficou em terceiro na chave. Os iraquianos não pontuaram.

Quatro dos cinco gols da partida em Boston foram marcados na primeira etapa. Dembélé fez estrago pelo lado direito do ataque francês. No primeiro gol, aos sete minutos, recebeu e chutou de perna direita, forte, para vencer o goleiro Selvik. Aos 20, ele ampliou recebendo novamente pelo lado preferido e ajeitando para a perna esquerda para chutar cruzado.

A Noruega descontou imediatamente, com Aasgaard, que recebeu na entrada da área, cortou para o meio e chutou no canto direito de Maignan. No entanto, aos 32 minutos, em jogada bastante parecida com a do segundo gol francês, Dembélé recebeu pela direita e ajeitou para a perna esquerda, desta vez chutando mais colocado do que forte, marcando o terceiro dele na partida e se igualando a Mbappé na artilharia francesa na Copa. Cada um tem quatro gols na competição até agora.

Na volta do intervalo, a Noruega teve a chance de colocar mais emoção na partida novamente, com um pênalti marcado logo no primeiro minuto. No entanto, Larsen desperdiçou a oportunidade cobrando fraco para a defesa de Maignan.

Dali em diante, o jogo ficou morno e o placar só voltou a ser alterado praticamente no último lance da partida.

Doué recebeu cruzamento e tocou de cabeça para bater Selvik mais uma vez, aos 48 minutos.

A França aguarda para ver quem será o melhor terceiro colocado entre os grupos C,D,F,G e H. Este compromisso acontecerá na próxima terça (30), em Nova Jersey. Já o encontro da Noruega com a Costa do Marfim já está marcado. O vencedor deste duelo, aliás, encara quem vencer entre Brasil e Japão.

Senegal goleia Iraque e avança com 3º lugar

No outro jogo da última rodada do Grupo I, em Toronto, o Senegal goleou o Iraque por 5 a 0, conquistando seus primeiros pontos na Copa do Mundo de 2026.

A partida teve seu destino selado logo nos primeiros minutos. Logo aos três, os senegaleses abriram o placar com um gol de cabeça de Seck após cobrança de escanteio. Aos doze, Sulaka, zagueiro do Iraque, acabou expulso após cometer erro na saída de bola e fazer falta para evitar um gol quase certo do adversário.

Perdendo e com um jogador a menos, o Iraque não ofereceu resistência por muito mais tempo.

Os outros gols senegaleses vieram todos no segundo tempo. Sarr, Gueye (duas vezes) e Ndiaye transformaram o triunfo em goleada.

A vitória de Senegal automaticamente tirou qualquer possibilidade de a Escócia se classificar como um dos oito melhores terceiros colocados. No momento, a seleção africana tem a quinta melhor campanha entre os times que terminaram em terceiro, com outros cinco grupos ainda para serem definidos.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
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