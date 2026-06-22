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França e Argentina podem garantir vaga hoje; confira os jogos da copa

Atual campeã, Argentina joga às 14h em Dallas contra a Áustria
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 07:02
Brasília
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© Reuters/Jay Biggerstaff/Proibida reprodução

A segunda rodada dos grupos I e J colocará em campo, nesta segunda-feira (22), as duas seleções finalistas da Copa de 2022. A atual campeã, Argentina, joga às 14h em Dallas contra a Áustria.

Na sequência, às 18h, a vice-campeã França enfrenta o Iraque. A partida será na Filadélfia.

Completam a rodada Noruega e Senegal, às 21h, em Nova Jersey; e, à meia-noite, Jordânia e Argélia.

Jogos desta segunda-feira, 22 de junho

14h - Argentina x Áustria (Grupo J)

18h - França x Iraque (Grupo I)

21h - Noruega x Senegal (Grupo I)

0h - Jordânia x Argélia (Grupo J)

Grupo I

Classificação após a primeira rodada

França – 3 pontos

Noruega – 3 pontos

Senegal – 0 ponto

Iraque – 0 ponto

O Grupo I chega à segunda rodada com duas seleções na liderança, após a vitória da França por 3 a 1 diante do Senegal e o triunfo da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.

A seleção francesa é favorita na partida de hoje contra o Iraque. Caso vença, poderá garantir vaga na segunda fase da competição.

Assim como a França, a Noruega pode chegar a seis pontos no duelo de hoje contra o Senegal, garantindo também vaga na próxima fase.

As duas lideranças do grupo se enfrentarão na última rodada da primeira fase, partida que provavelmente vai definir quem ficará em primeiro lugar na chave.

No duelo de hoje contra a Noruega, o Senegal busca seus primeiros pontos, na esperança de, com uma vitória na rodada final contra o Iraque, tentar se classificar entre os oito melhores terceiros colocados.

Como o Iraque tem o mesmo desafio, a terceira e última rodada da fase de classificação promete ser de grandes emoções para estas duas seleções que, até o momento, não pontuaram.

Grupo J

Classificação após a primeira rodada:

Argentina – 3 pontos

Áustria – 3 pontos

Argélia – 0 ponto

Jordânia – 0 ponto

O Grupo J terá confronto direto entre equipes que venceram na estreia. Argentina e Áustria chegam com três pontos após derrotarem Argélia e Jordânia pelos placares de 3 a 0 e 3 a 1, respectivamente.

Atual campeã do mundo, a equipe sul-americana entra em campo como favorita, apoiada em um elenco experiente e talentoso.

As expectativas são de que a Argentina busque impor seu jogo, controlando a posse de bola e fazendo pressão no campo ofensivo.

Embalada pela boa vitória na primeira rodada, a Áustria busca, no confronto com a Argentina, manter-se competitiva diante de um adversário tecnicamente superior. Caso vença, terá boas chances de terminar a primeira fase na primeira colocação.

Na outra partida, Jordânia e Argélia entram em campo de madrugada em busca de recuperação, após derrotas na primeira rodada.

Será, portanto, uma partida importante para quem quer avançar como uma das oito melhores terceiras colocadas.

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