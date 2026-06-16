França vence Senegal por 3 a 1 na estreia do Grupo I da Copa do Mundo

Atual campeã europeia e líder do ranking da Fifa, a França mostrou porque é uma das favoritas a vencer a Copa do Mundo de 2026. Na estreia contra o Senegal, nesta terça-feira (16), em Nova York (Estados Unidos) a equipe Les Blues (Os Azuis) marcaram três vezes, sendo duas delas nos acréscimos, em ataques rápidos, sem chance para a defesa senegalesa. Mbappé e Bradley Barcola fizeram para os franceses e Ibrahim Mbaye descontou para Senegal.

No primeiro tempo a seleção africana quase abriu o placar em um lance de Nicolas Jackson. A jogada começou com El Hadji Malick Diouf que avançou pelo lado esquerdo e alcançou Jackson à frente. O atacante do Bayern de Munique se livrou da marcação e chutou para o gol. A bola não entrou por pouco, depois de uma defesa atrapalhada do goleiro francês Mike Maignan.

A pressão senegalesa continuou, apesar das invertidas da França, repleta de jogadores de ascendência africana. Com uma constelação de talentos em campo, incluindo Kylian Mbappé, a equipe Les Blues perdeu lances importantes e parou diante da da defesa senegalesa, sem conseguir finalizar.

France start off strong! 💪#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

Aos 40 minutos, o árbitro Alireza Faghani, iraniano naturalizado australiano, deixou passar uma falta em favor do time senegalês, contra Ismaïla Sarr, que caiu no campo do adversário. A sinalização era de que o juiz não apitaria eventuais trombadas. Em seguida, Faghani também não marcou uma jogada controversa, contra Mbappé, na área senegalesa, que poderia ter sido pênalti. O lance foi revisado pelo VAR (árbitro assistente de vídeo), mas Faghani não alterou sua decisão, mandou o jogo seguir e marcou tiro de meta.

Nos momentos finais do primeiro tempo, o Senegal teve a grande chance de marcar o primeiro gol. Pela esquerda, Sadio Mané, a estrela do time, recebeu a bola de El Hadji Diouf, que devolveu para Mané e ajeitou para Ismaïla, cara a cara com o gol. O ponta-direita, no entanto, chutou para a fora.

No segundo tempo, a França voltou com força e logo nos primeiros minutos conseguiu finalizar. Os jovens Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, e o meia Michael Olise, jogador do Bayern, pressionaram no ataque, mas as finalizações pararam por várias vezes no goleiro do Senegal Édouard Mendy, que fez defesas incríveis.

O primeiro gol da França só saiu aos 21 minutos, dos pés de Kylian Mbappé, após um passe bem colocado de Olise, que fez o cruzamento de fora da área.

A reação senegalesa veio rápida: Jackson recebeu um ótimo passe, mas estava impedido e o lance teve de ser anulado.

Os 15 minutos finais foram de pressão total da França. Bradley Barcola, que tinha acabado de deixar o banco de reservas, ampliou para os Blues, após uma roubada de bola. A França já liderava o placar por 2 a 0. Na sequência, o Senegal partiu em contra-atraque. Ibrahim Mbaye, jogador francês naturalizado senegalês, descontou aos 50 minutos, irritando o técnico francês Didier Deschamps. Ele foi flagrado pelas câmeras arremessando com força uma garrafa de água no chão e cobrando atitude do time.

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Mal deu tempo de os senegaleses comemorarem e veio a reação dos Azuis. Do meio de campo, Olise - eleito o melhor na partida pela Fifa - colocou a bola nos pés de Mbappé, que brilhantemente chutou para o fundo da rede, ampliando para 3 a 1 a vantagem francesa. marcando terceiro gol da França. O atacante francês chegou a 13 gols em Mundiais, ultrapassando Pelé (12) e empatando com Lionel Messi (13).

Em desvantagem, o Senegal não conseguiu parar o ataque francês, principalmente, após as substituições. Os Blues encontraram espaço e os passes rápidos empolgaram a arquibancada. Os senegaleses ainda afastaram cruzamentos, mas se desorganizaram e não tiveram as mesmas oportunidades do primeiro tempo.

Na próxima rodada, a França joga contra o Iraque, na Filadélfia, segunda-feira (22). No mesmo dia, em Nova York, o Senegal enfrenta a Noruega.