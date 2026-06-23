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Esportes

Gana segura Inglaterra e duelo de líderes do Grupo L não sai do zero

Estrelas Negras neutralizam ataque inglês e sonham com classificação
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 23/06/2026 - 19:39
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 23, 2026 Ghana's Kwasi Sibo celebrates as England's Harry Kane talks to referee Said Martinez after the match IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
© Reuters/DAVID BUTLER II/Proibida reprodução

Quem esperava gols na disputa entre Inglaterra e Gana nesta terça-feira (23) se decepcionou. A partida em Boston (Estados Unidos), que opôs os líderes do Grupo L da Copa do Mundo, terminou empatada sem gols. Melhor para os ganenses, que seguraram 90 minutos de pressão e festejaram muito o ponto somado ao final do jogo.

As duas seleções acumulam quatro pontos. Os ingleses, pelo melhor saldo de gols (dois a um), ficam em primeiro, seguidos pelas Estrelas Negras (apelido da equipe africana). Ambos estão próximos da classificação, já que, além dos dois primeiros, os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos passam de fase. A chave também tem Croácia e Panamá, que se enfrentam ainda nesta terça, às 20h (horário de Brasília), em Toronto (Canadá).

Na última rodada do Grupo L, os ganenses encaram os croatas, enquanto os europeus pegam os panamenhos. As duas partidas estão marcadas para 18h de sábado (27).

Na Inglaterra, o técnico Thomas Tuchel mexeu na defesa em relação à equipe que venceu a Croácia por 4 a 2 na última quarta-feira (17), em Dallas (Estados Unidos). O lateral Nico O'Reilly e o zagueiro John Stones deram lugar a Djed Spencer e Marc Guehi.

Do lado de Gana, foram quatro mudanças. No gol, Benjamin Asare, que substituiu o lesionado Lawrence Ati Zigi no triunfo sobre o Panamá, por 1 a 0, em Toronto, seis dias atrás, iniciou como titular. Impedido de entrar no Canadá por responder a acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido, o volante Thomas Partey pôde ser escalado e ficou na vaga de Elisha Owusu. O meia Kwasi Sibo ficou com o lugar do atacante Kamaldeen Sulemana. À frente, Inãki Williams levou a melhor na disputa com Ernest Nuamah no time comandado por Carlos Queiróz.
 

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 23, 2026 Ghana's Caleb Yirenkyi in action with England's Nico O'Reilly REUTERS/Pilar Olivares
Caleb Yirenkyi, de Gana, em ação com Nico O'Reilly, da Inglaterra - Foto: Reuters/Pilar Olivares/Proibida reprodução

O primeiro tempo foi de pouco futebol. Retraída, a seleção ganesa praticamente não ocupou o campo ofensivo, mas se sobressaiu defensivamente. Tanto é que os ingleses controlaram a posse de bola (63%), trocaram quatro vezes mais passes, mas não acertaram uma finalização sequer em direção à meta de Asare.

Na volta do intervalo, Gana tentou se aventurar um pouco mais no ataque, avançando pelo lado direito, com o lateral Marvin Senaya e Antoine Semenyo. Aos 33 minutos, na melhor chance, o também atacante Prince Adu invadiu a área e foi travado pelo zagueiro Ezri Konsa na hora da finalização, na frente do goleiro Jordan Pickford. A sobra ficou com o próprio Adu, que finalizou para o gol vazio, mas a bola atingiu Semenyo, que, sem querer, acabou "salvando" os ingleses.

Apesar do maior controle das ações, a Inglaterra demorou a conseguir realmente assustar a meta das Estrelas Negras. A primeira grande oportunidade veio somente aos 40 minutos, em chute cruzado pela direita do atacante Bukayo Saka, que Asare salvou com a ponta dos dedos.

No lance seguinte, O'Reilly, na pequena área, acertou o travessão após cruzamento pela direita. No rebote, o atacante Harry Kane, na única vez que conseguiu finalizar a gol, pegou mal na bola e mandou por cima. Os ingleses exerceram uma última pressão nos acréscimos, mas sem furar o bloqueio de Gana.

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Edição:
Juliana Andrade
Copa do Mundo 2026 Futebol Gana Inglaterra
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