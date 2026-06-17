logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Governo quer criar Universidade Federal do Esporte em 2027

Projeto foi aprovado pelo Senado e aguarda sanção presidencial
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 12:03
Brasília
Brasília (DF) 17/06/2026 - O ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O governo federal pretende implementar já no início de 2027 a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte), instituição que terá, como objetivo, promover ensino, pesquisa, extensão e inovação na área da ciência do esporte.

O projeto que cria essa instituição formadora de profissionais voltados ao esporte foi aprovado na terça-feira (16) pelo Senado e, agora, aguarda a sanção presidencial para se tornar lei.

Segundo o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, a Universidade Federal do Esporte poderá começar a ser implementada já no início do próximo ano [2027], caso as etapas de regulamentação avancem como previsto.

“A gente busca colocar a universidade de pé o mais breve possível. Se conseguirmos no início do próximo ano, será o ideal. Precisamos, ainda, trabalhar para formatar como ela vai funcionar”, disse Cordeiro nesta quarta-feira (17) durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

UFEsporte

Fruto de uma parceria entre os ministérios do Esporte e da Educação, a UFEsporte atuará em diversas áreas, visando a formação de gestores, árbitros e técnicos, bem como professores, pesquisadores e especialistas nas diversas iniciativas voltadas ao esporte.

Para tanto, oferecerá cursos de graduação, pós-graduação e tecnológicos. “O importante é que ela [a UFEsporte] está criada”, acrescentou.

De acordo com o ministro, a criação da nova universidade faz o Brasil seguir exemplos de outros países bem-sucedidos no âmbito esportivo, que já trabalham nesse sentido, “com estruturas acadêmicas voltadas especificamente ao esporte”.

A UFEsporte precisará, ainda, ser regulamentada, o que, segundo o ministro, será feito “o mais breve possível”.

Ele lembrou que já existem, no Brasil, diversas faculdades e centros que formam profissionais de educação física.

“O que precisamos agora é avançar para cuidar da governança do esporte de forma mais aprimorada”.

O texto aprovado pelo Senado prevê que a instituição atuará também na qualificação de profissionais para a gestão de políticas públicas esportivas, no treinamento de atletas e no desenvolvimento de atividades científicas voltadas ao setor.

Além disso, a proposta estabelece que a universidade poderá contribuir para a inclusão social, com ações voltadas ao paradesporto e à promoção da equidade de gênero e étnico-racial, além do enfrentamento à discriminação no ambiente esportivo.

Relacionadas
Brasília (DF), 06/02/2026 –Foto feita em 03/02/2026 - Discussão e votação de propostas legislativas. Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Edição:
Valéria Aguiar
programa Bom Dia Ministro Universidade Federal do Esporte Ministro do Esporte Paulo Henrique Cordeiro Projeto Senado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
16/06/2026 - Limeira - Governo avalia demolir ponte do Esqueleto, onde jovem morreu em salto sem corda no interior de SP. Foto: Prefeitura de Limeira/Divulgação
Política Prefeitura de Limeira fecha acesso à Ponte do Esqueleto
qua, 17/06/2026 - 15:01
Brasília (DF) 15/03/2024 – A partir de hoje (15) de março, parte da liquidação interbancária da cobrança do documento será feita no mesmo dia do pagamento A novidade é mais um projeto de modernização feito pelo setor bancário na modalidade de boletos, que englobará 136 bancos e será mandatória. Com a mudança, se o cliente pagar o boleto até *às 13h30, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele tenha com a sua instituição financeira. Se o pagamento for feito após *às 13h30, a liquidação ocorrerá no dia seguinte. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Desenrola registra 17 mil operações em pouco mais de um mês
qua, 17/06/2026 - 14:43
17.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Évian-les-Bains - França. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Lula e Zelensky debatem saída diplomática para guerra Ucrânia x Rússia
qua, 17/06/2026 - 14:05
New Jersey, 16/06/2026 - Jogador Neymar durante treino da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo 2026. Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Esportes Neymar volta a treinar com a seleção a 2 dias do jogo contra o Haiti
qua, 17/06/2026 - 14:03
Rio de Janeiro (RJ), 17/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Exposição Pausa Cotidiana. Foto: Miriam Ramalho/Divulgação
Cultura Mostra gratuita com 67 artistas ocupa Parque Glória Maria no Rio
qua, 17/06/2026 - 12:44
Real
Economia Caixa começa a pagar Bolsa Família de junho
qua, 17/06/2026 - 12:03
Ver mais seta para baixo