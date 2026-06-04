Grupos de direitos humanos alertam sobre "clima de medo" na Copa

Entre as preocupações estão políticas de imigração e deportações

Grupos de direitos humanos levantaram preocupações na quarta-feira (3) sobre a segurança de jornalistas e torcedores que participarão da Copa do Mundo nos Estados Unidos, acusando a Fifa de permitir um "clima de medo distintamente perigoso" em meio à repressão à imigração do presidente dos EUA, Donald Trump.

A Sport & Rights Alliance disse que a Fifa não abordou adequadamente as possíveis ameaças aos direitos humanos no grande espetáculo esportivo previsto para começar na próxima semana, com restrições de visto, fiscalização de fronteiras e policiamento entre as preocupações.

"A fraca resposta da Fifa às ameaças aos direitos humanos documentadas por grupos locais e organizações globais da sociedade civil significa que estamos testemunhando um clima distintamente perigoso de medo, incerteza e repressão", disse Andrea Florence, diretora-executiva da coalizão de grupos de direitos.

"A dura retórica contra os direitos humanos do presidente Donald Trump, as políticas agressivas de imigração e as batidas de deportação em massa já lançaram uma sombra escura sobre o maior evento esportivo do mundo."

A Fifa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Casa Branca disse em um comunicado que a Copa do Mundo deve ser "um dos maiores e mais espetaculares eventos da história da humanidade".

"Esse será um evento monumental que exige uma coordenação estreita entre o governo Trump, a Fifa e todos os nossos grandes parceiros federais, estaduais e locais", disse o porta-voz da Casa Branca, Davis Ingle.

"O presidente Trump está concentrado em garantir que essa não seja apenas uma experiência incrível para todos os torcedores e visitantes, mas também a mais segura da história - e nenhuma quantidade de táticas ridículas de intimidação promovidas por grupos ativistas liberais e pela mídia de esquerda mudará isso."

A Copa do Mundo ampliada com 48 equipes começa na próxima semana, com o chefe da Fifa, Gianni Infantino, prometendo que o mundo será bem-vindo aos Estados Unidos para o espetáculo esportivo co-organizado pelo Canadá e pelo México.

Mas as políticas de Trump, que incluíram uma repressão maciça à imigração, provocaram temores de uma possível atuação do ICE entre os viajantes da Copa do Mundo e os habitantes locais, enquanto os críticos chamaram a atenção para o relacionamento amistoso entre Infantino e o presidente dos EUA.

No mês passado, a equipe iraniana confirmou que mudaria seu acampamento base, anteriormente reservado no Arizona, para o México, após os EUA e Israel realizarem ataques conjuntos contra o Irã a partir do final de fevereiro.

"A Fifa havia prometido... o torneio mais inclusivo da história", disse Florence a jornalistas.

"No entanto, faltando apenas sete dias para o apito inicial, a realidade para os trabalhadores, torcedores, jornalistas e comunidades no local parece muito diferente."

A Copa do Mundo começa um ano após funcionários do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) prometerem estar "equipados e com botas" na Copa do Mundo nos Estados Unidos, alimentando a ansiedade entre turistas e moradores.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse a jornalistas nesta semana que a fiscalização civil da imigração não será realizada nos jogos ou eventos da Copa do Mundo da Fifa em Los Angeles.

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