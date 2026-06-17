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Esportes

Haaland brilha e Noruega goleia Iraque em seu retorno à Copa do Mundo

Centroavante marcou duas vezes na vitória por 4 a 1 em Boston (EUA)
Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 22:20
Rio de Janeiro
Erling Haaland, da Noruega, comemora ao marcar o primeiro gol 16 de junho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford
© PAUL RUTHERFORD

Após 28 anos de ausência em Mundiais, a Noruega retornou em grande estilo nesta terça-feira (16), com direito à goleada de 4 a 1 sobre o Iraque na estreia pelo Grupo I da Copa do Mundo. Em sua primeira participação em Mundiais, o atacante Erling Haaland sobrou em campo, com dois gols marcados e uma assistência . Sensação nas eliminatórias europeias, com 100% de aproveitamento, a seleção norueguesa fecha a primeira rodada da fase de grupos do Mundial na liderança da chave, à frente da França, devido ao menor saldo de gols.

O primeiro tempo começou acirrado. Com alta estatura, os noruegueses travaram corpo a corpo com o bloqueio dos iraquianos no meio campo. O camisa 9 Haaland abriu o placar aos 27 minutos, após jogada coletiva pela esquerda, iniciada pelo atacante Nusa. Ele foi para cima da marcação, rolou para o lateral David Moller Wolfe, que cruzou rasteiro para Haaland empurrar para o gol.

O Iraque não se intimidou e foi para o ataque. Aos 38 minutos, Aymen Hussein deixou tudo igual no Estádio de Boston. Após cruzamento de Al-Ammari, o centrovante iraquiano saltou mais alto que três defensores noruegueses para cabecear no fundo da rede.

Quatro minutos depois os Leões desempataram, após erro do zagueiro Tahseen ao recuar a bola para o goleiro Hassan. Atento, Haaland disparou em direção à bola, ganhou a dividida com Hassan e marcou o segundo dele na partida.

 

Na etapa final, os noruegueses ditaram o ritmo do jogo. Aos 31 minutos, Odegaard cobrou escanteio na pequena, na medida para Ostigaard pular livre de marcação e cabecear forte no fundo da rede. Com a vantagem de 3 a 1 no placar, os noruegueses dominavam o campo, sem resistências dos iraquianos. Já nos acréscimos, Haaland aproveitou cruzamento na segunda trave para cabecear para o volante Thorstvedt que estava na pequena área. Na disputa de bola com a defesa iraquiana Ele ainda disputou a vola com a defesa iraquian na pequena área após cruzamento na segunda trave, Haaland ganhou a disputa pelo alto, cabeceou para dentro da pequena área na direção de Thorstvedt. O volante disputou a bola com a defesa iraquiana, mas ela acabou entrando. Gol contra para a Noruega, marcado por Hussein.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Noruega Copa do Mundo 2026 Iraque Erling Haaland Hussein
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