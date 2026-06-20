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Esportes

Holanda atropela Suécia por 5 a 1 e mostra força no grupo F

Laranja Mecânica assume liderança da chave que cruza com Brasil
Igor Santos Carneiro – repórter da EBC
Publicado em 20/06/2026 - 16:53
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Sweden - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 20, 2026 Sweden's Lucas Bergvall in action with Netherlands' Teun Koopmeiners REUTERS/Pedro Nunes
© Reuters/Pedro Nunes/Proibida reprodução

A Holanda deu um sinal de força ao golear a Suécia por 5 a 1, na tarde deste sábado (20), em Houston, pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo de 2026.

O triunfo conquistado com gols de Brobbey (2), Gakpo (2) e Summerville – com Elanga descontando para os suecos, embolou a classificação da chave, com os holandeses ultrapassando os adversários na ponta (4 pontos contra 3). Tunisia e Japão completam o grupo.

A Holanda, que vinha de empate contra a seleção japonesa, abriu vantagem logo no começo da partida. Brobbey marcou dois gols em 17 minutos para tranquilizar a seleção.

No primeiro, aos cinco, ele aproveitou jogada pela esquerda e cruzamento de Gakpo para empurrar para as redes.

No segundo, a jogada foi pelo outro lado. Um leve desvio de Brobbey foi o suficiente para marcar.

A Suécia chegou a descontar com Lagerbielke, de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento do zagueiro sueco.

No segundo tempo, o roteiro se repetiu. Dois gols precoces tiraram qualquer chance de reação da Suécia. Novamente, um mesmo jogador holandês foi às redes duas vezes.

Logo aos dois minutos, Dumfries fez jogada pela direita e encontrou Gakpo na segunda trave. Ele só escorou e marcou.

Aos oito, o mesmo Gakpo estufou as redes após receber na esquerda em jogada que começou com uma roubada de bola ainda na defesa.

A Suécia conseguiu seu gol de honra aos 13, quando Elanga recebeu lançamento e chutou cruzado para vencer o goleiro Verbruggen.

No entanto, a Holanda ainda fechou o placar com colaboração de Memphis Depay. O jogador do Corinthians encontrou passe para Summerville, aos 42, finalizar sem chances para Nordfeldt.

A terceira e última rodada definirá o destino das duas seleções, que podem ser adversárias do Brasil, já que o cruzamento colocou frente a frente as equipes dos grupos C e F na fase de 16 avos de final. 

Na quinta-feira (25), a Holanda enfrenta a Tunísia em Kansas, enquanto a Suécia mede forças com o Japão em Dallas.
 

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Denise Griesinger
Copa do Mundo 2026 futebol esportes Holanda Suécia
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