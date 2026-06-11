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Impedido de entrar na Copa, árbitro somali apitará Supercopa da Uefa

Omar Abdulkadir Artan foi impedido de entrar nos EUA, mesmo com visto
Julien Pretot - Reuters
Publicado em 11/06/2026 - 11:52
Nova York
FILE PHOTO: Somali referee Omar Abdulkadir Artan, who was expected to officiate at matches during the 2026 FIFA World Cup but was denied entry to U.S., addresses fans at the Mogadishu stadium, in Mogadishu, Somalia, June 10, 2026 REUTERS/Feisal Omar/File Photo
© Reuters/Feisal Omar/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que não pôde participar da Copa do Mundo após ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos, foi designado para arbitrar a Supercopa da Uefa entre o Paris St Germain e o Aston Villa.

Artan, de 34 anos, foi nomeado entre os árbitros para a Copa do Mundo, de 11 de junho a 19 de julho, mas autoridades dos EUA recusaram sua entrada, apesar de ele ter um visto válido.

A entidade reguladora do futebol europeu informou nesta quinta-feira (11) que sua nomeação para a Supercopa ocorreu após discussões com a Confederação Africana de Futebol (CAF) e faz parte de um acordo de cooperação recentemente assinado entre as duas entidades.

A partida de 12 de agosto em Salzburgo opõe o PSG, vencedor da Liga dos Campeões, ao Aston Villa, campeão da Liga Europa.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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