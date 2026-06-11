Impedido de entrar na Copa, árbitro somali apitará Supercopa da Uefa

Omar Abdulkadir Artan foi impedido de entrar nos EUA, mesmo com visto

O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que não pôde participar da Copa do Mundo após ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos, foi designado para arbitrar a Supercopa da Uefa entre o Paris St Germain e o Aston Villa.

Artan, de 34 anos, foi nomeado entre os árbitros para a Copa do Mundo, de 11 de junho a 19 de julho, mas autoridades dos EUA recusaram sua entrada, apesar de ele ter um visto válido.

A entidade reguladora do futebol europeu informou nesta quinta-feira (11) que sua nomeação para a Supercopa ocorreu após discussões com a Confederação Africana de Futebol (CAF) e faz parte de um acordo de cooperação recentemente assinado entre as duas entidades.

A partida de 12 de agosto em Salzburgo opõe o PSG, vencedor da Liga dos Campeões, ao Aston Villa, campeão da Liga Europa.

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