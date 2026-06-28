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Esportes

Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L

No outro jogo, Croácia bate Gana e garante vice-liderança da chave
Agência Brasil
Publicado em 27/06/2026 - 21:00
Rio de Janeiro
Harry Kane comemora o segundo gol com Jude Bellingham 27 de junho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
© Reuters/Vincent Carchietta/proibida reprodução

A Inglaterra bateu o Panamá por 2 a 0, com gols de Jude Belligham e Harry Kane no segundo tempo do terceiro e último jogo da fase de grupos no no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos). Os Três Leões – apelido da seleção britânica - se classificaram à segunda fase (mata-mata) do Mundial na liderança do Grupo L com sete pontos.  No mata-mata, os britânicos enfrentarão uma seleção terceira colocada (ainda não definida) e, pelo chaveamento, podem vir a enfrenar o Brasil nas quartas de final. Os Três Leões sonham com o bicampeonato mundial, após hiato de 60 anos.

Há um ano e meio sem marcar gols pela Inglaterra, coube ao camisa 10 Bellingham abrir o placar aos 16 minutos, após escanteio. inco minutos depois, o volante voltou a ser decisivo ao dar assistência para Kane cabecear para o fundo do gol. O camisa 9 chegou a 11 gols em Mundiais, tornando-se o maior artilheiro da Inglaterra. Kane superou  a marca anterior do Gary Lineker (10 gols). Em sua terceira participação em Mundiais, o jogador de 32 anos, capitão da seleçã britânica, balançou a rede duas vezes na vitória contra a Croácia (4 a 2), no jogo de estreia. Na segunda partida, contra Gana, terminou sem gols.

Comandada pelo técnico Thomas Tuchel, os ingleses ficaram sob tensão nos 15 minutos finais do primeiro tempo, quando a Croácia abriu o placar contra Gana, na outra partida da chave, disputada no mesmo horário, na Filadélfia. Com um chute rasteiro, de fora da área, o meio-campista Metar Sucic colocou a Croácia na frente do marcador.

Na segunda etapa, Gana chegou a empatar aos 28 minutos, com gol do zagueiro Luchassen. Antes do fim, Vlasic aproveitou escanteio cobrado por Modric para marcar de cabeça o gol da vitória e da classificação da Croácia, em segundo lugar da chave, com seis pontos.

Com quatro pontos, Gana também avançou à segunda fase, em terceiro lugar do Grupo L, ao somar quatro pontos. Pelo regulamento da competição, além do primeiro e segundo lugares de cada chave, também se classificam as oito melhores equipes terceiras colocadas na fase de grupos. O  Panamá somou três derrotas, mas marcou gol e deu adeus ao Mundial.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
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