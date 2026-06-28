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Esportes

Internado, Parreira passa por cirurgia no Rio de Janeiro

Ele está internado por problemas no pulmão 
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/06/2026 - 15:24
São Paulo
Carlos Alberto Parreira - seleção brasileira - técnico - em 15/05/2023
© Rafael Ribeiro

O técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por uma cirurgia na manhã deste domingo (28), no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. A cirurgia foi bem-sucedida e deve ser divulgado novo boletim médico.

Parreira está internado, desde o último dia 16, com problemas no pulmão. Nesse sábado (27), ele apresentou uma piora, passando a ter de respirar com ajuda de aparelhos.

Em sua carreira, o técnico se consagrou pela participação vitoriosa no comando da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Parreira também treinou as seleções dos Emirados Árabes, em 1990, e da Arábia Saudita, em 1998. Teve passagens pela seleção brasileira nos anos 2000, além de treinar times como Corinthians e Fluminense.

 

Edição:
Carolina Pimentel
Carlos Alberto Parreira técnico da Seleção Brasileira brasil
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