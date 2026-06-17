Irã: visto de jogador para os EUA expirou após um único jogo

A Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) informou nesta terça-feira que o visto do ponta Mehdi Torabi expirou após uma única visita aos Estados Unidos para a estreia da seleção na Copa do Mundo, em Los Angeles.

Torabi, que ficou no banco durante o empate de 2 a 2 com a Nova Zelândia na segunda-feira, é um fervoroso apoiador do governo iraniano e mantém laços com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

A seleção iraniana está se deslocando de sua base de treinamento, na cidade fronteiriça mexicana de Tijuana, para disputar suas três partidas da fase de grupos da Copa do Mundo, sendo as duas primeiras em Los Angeles e a terceira em Seattle.

“Embora tenham sido emitidos vistos de múltiplas entradas para os jogadores da seleção viajarem aos Estados Unidos, o visto de Torabi era válido apenas para uma entrada”, disse um porta-voz da FFIRI.

“Após a viagem da equipe a Los Angeles para a partida contra a Nova Zelândia e o término desse jogo, o visto expirou. A Federação Iraniana de Futebol tomou medidas para obter um novo visto para Torabi, para que ele possa continuar acompanhando a seleção nacional nas próximas partidas.”

A próxima partida do Irã na fase de grupos será contra a Bélgica, no domingo, e Torabi precisaria de um novo visto até sábado, no máximo, para se juntar à equipe em sua viagem à Califórnia.

Durante os protestos antigovernamentais de 2019, Torabi usou em campo, durante uma partida do clube, uma camiseta com os dizeres: “A única maneira de salvar o país é obedecer à liderança.”

O jogador de 31 anos também era presença constante nos comícios noturnos pró-governo na Praça Valiasr, em Teerã, que ocorreram após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra a República Islâmica desencadearem um conflito regional no final de fevereiro.

O governo dos EUA classifica a IRGC como uma “entidade terrorista”, e o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que não permitiria a entrada de ninguém com ligações à força militar de elite junto com os jogadores.

O supervisor da seleção iraniana na Copa do Mundo, Mahdi Mohammad Nabi, estava entre os 15 dirigentes da FFIRI a quem foram negados vistos para viajar aos EUA para os jogos da Copa do Mundo.

Esta deveria ter sido a primeira Copa do Mundo em que um país anfitrião receberia uma nação com a qual estava em guerra, até que um acordo de paz foi anunciado apenas 24 horas antes da partida de segunda-feira.

O técnico Amir Ghalenoei disse que o caos nas viagens decorrente das tensões entre o Irã e os EUA havia “oprimido” seus jogadores e afetado seu desempenho contra a Nova Zelândia.

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