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Japão arranca empate e Costa do Marfim vence Equador com gol no fim

Suécia encerra rodada deste domingo com 5 a 1 na Tunísia
Marcelo Brandão e Pedro Peduzzi - Repórteres da Agência Brasil
Publicado em 15/06/2026 - 08:07
Brasília
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Japan - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 14, 2026 Japan's Daichi Kamada scores their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Kai Pfaffenbach/Proibida reprodução

O domingo foi de jogos emocionantes na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Gols nos últimos minutos marcaram os confrontos entre Holanda e Japão, e Costa do Marfim e Equador. Também houve espaço para relembrarmos traumas recentes, com a Alemanha fazendo 7 a 1 em uma Copa do Mundo, mais uma vez.

Eles parecem gostar desse placar. Os alemães estrearam na Copa de 2026 contra Curaçao, pequena ilha caribenha que estreava no maior palco do futebol mundial. E o choque de realidade foi implacável. Os alemães fizeram um novo 7 a 1 na história das Copas. Sim, curaçauenses, nós te entendemos.

Mas mesmo após um placar tão cruel, os estreantes saíram agradecendo a presença de sua torcida e, acima de tudo, felizes por participarem da maior festa do futebol.

Na partida seguinte, a Holanda parecia que venceria o Japão, mesmo encontrando dificuldades para furar a defesa adversária. Fizeram o primeiro gol já no segundo tempo, com o zagueiro Van Djik, de cabeça. A estatura muito superior dos holandeses era nítida em todas as bolas aéreas. Os japoneses não desistiam e empataram pouco depois.

A Holanda voltou à frente e quando a partida se encaminhava para os minutos finais, os japoneses empataram novamente. O atacante Koki Ogawa surpreendeu e venceu a defesa holandesa justamente pelo alto para fechar a partida no 2 a 2.

Equador x Costa do Marfim

 

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ivory Coast v Ecuador - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 14, 2026 Ivory Coast's Amad Diallo and Nicolas Pepe celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Um gol de Diallo aos 44 minutos do segundo tempo dá a vitória à Costa do Marfim. IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross - KYLE ROSS

Outro jogo bom de assistir foi Costa do Marfim e Equador. Os equatorianos, com jogadores que atuam no futebol brasileiro, fizeram um bom jogo, acertaram a trave e deram esperança à torcida. Mas foram os africanos que saíram com a vitória. Um gol de Diallo aos 44 minutos do segundo tempo selou o 1 a 0 na Filadélfia.

Suécia x Tunísia

Entrando a madrugada, Tunísia e Suécia se enfrentaram pelo mesmo grupo de Holanda e Japão. O jogo foi realizado no estádio BBVA, na cidade mexicana de Guadalupe. Os suecos foram superiores nos dois tempos da partida e venceram os tunisianos por 5 a 1.

Com o resultado, a Suécia lidera o Grupo F, com três pontos. Holanda e Japão têm um ponto cada, enquanto a Tunísia não tem nenhum.

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Edição:
Aécio Amado
Copa do Mundo 2026
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