logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Japão empata com a Suécia e será adversário do Brasil na próxima fase

Asiáticos encaram a seleção canarinho na próxima segunda (29), às 14h
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 25/06/2026 - 22:21
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Japan's Ao Tanaka in action with Sweden's Yasin Ayari REUTERS/Issei Kato
© ISSEI KATO

O Japão será adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. A classificação dos Samurais Azuis (como a seleção nipônica é conhecida) foi assegurada nesta quinta-feira (25), no empate por 1 a 1 com a Suécia, em Dallas (Estados Unidos), pela terceira e última rodada do Grupo F.

O confronto entre brasileiros e japoneses, que terminaram a chave em segundo lugar, com cinco pontos, será na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston (Estados Unidos).

Os suecos, com quatro pontos, também avançaram aos 16 avos de final como um dos oito melhores terceiros colocados da fase de grupos. Eles aguardam o complemento da última rodada para saber quando, onde e quem terão pela frente. Neste momento, a rival seria a França, que está na liderança do Grupo I.

Jogo morno em Dallas

Os dois times vieram a campo com mudanças em relação à rodada anterior e com formações espelhadas, distribuídos com três homens na defesa, quatro no meio e três à frente. No Japão, o lateral Yukinari Sugawara, o zagueiro Ayumu Seko e o meia Daizen Maeda entraram nos lugares do zagueiro Takehiro Tomiyasu e dos meias Junya Ito e Kaishu Sano, que tinham iniciado a goleada por 4 a 0 sobre a Tunísia.

A Suécia, por sua vez, trocou de goleiros, com Jacob Zetterstrom ficando na vaga de Kristoffer Nordfeld, titular nas primeiras rodadas, inclusive na pesada derrota por 5 a 1 para a Holanda. Além dele, o zagueiro Elliot Stroud e o atacante Anthony Elanga substituíram o volante Jesper Kalstrom e o meia Benjamin Nygren.

Após jogos movimentados nas rodadas anteriores, suecos e japoneses apresentaram pouco futebol nos 45 minutos iniciais. A primeira etapa foi truncada, com 17 faltas e apenas uma finalização de real perigo. Aos 44, o meia Keito Nakamura recebeu de Maeda na área pela esquerda, girou livre e bateu cruzado, mas Zetterstrom fez a defesa.

Os Samurais Azuis despertaram na volta do intervalo, tomando controle do campo sueco e abrindo o placar aos dez minutos. O meia Ritsu Doan recebeu do atacante Ayase Ueda na intermediária e deu um ótimo passe na diagonal, que deixou Maeda na frente do gol para chutar no cantinho de Zetterstrom.

Foi a vez, então, da seleção escandinava acordar na partida. Seis minutos depois, Elanga foi acionado na direita pelo centroavante Viktor Gyökeres, quase na entrada da área. O atacante trouxe a bola para dentro e bateu cruzado para deixar tudo igual com um golaço.

O Japão sentiu o gol sofrido e quase tomou a virada no lance seguinte, em bobeada de Sugawara na entrada da área. O lateral deixou a bola escapar do controle e foi desarmado pelo atacante Alexander Isak, que chutou forte assim que tomou a posse, mas Suzuki, atento, conseguiu espalmar para escanteio.

A intensidade do começo do segundo tempo logo arrefeceu, especialmente depois das substituições. Mais inteira fisicamente, a Suécia esboçou uma pressão nos minutos finais, mas parou em Suzuki. Aos 47, o goleiro fez grande defesa em finalização de Elanga na área. Em seguida, desviou a cabeçada de Isak para o travessão, garantindo o empate.

Holanda confirma ponta

No duelo simultâneo a Japão e Suécia, a Holanda venceu a zerada e eliminada Tunísia por 3 a 1 em Kansas City (Estados Unidos) e garantiu a liderança do Grupo F, com sete pontos. A Laranja Mecânica (apelido da seleção europeia) vai encarar Marrocos, que ficou na vice-liderança do Grupo C, o do Brasil. O jogo também será na segunda, mas às 22h, em Monterrey (México).

Logo aos dois minutos, o volante Ellyes Skhiri tentou cortar o cruzamento pela direita do lateral Denzel Dumfries e fez contra. Quatro minutos depois, o meia Tijjani Reijnders cobrou falta na área, o zagueiro Virgil Van Dijk desviou e o atacante Brian Brobbey mandou para as redes, ampliando para a Holanda.

A Tunísia esboçou reação no início do segundo tempo, aos oito minutos, com o atacante Hazem Mastouri descontando para os africanos. Os europeus, porém, retomaram o controle do jogo ao marcarem o terceiro. Aos 16, o zagueiro Jan Paul van Hecke cabeceou para o gol e contou com um desvio no meia Anis Ben Slimane para balançar as redes e fechar o placar.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador's Gonzalo Plata celebrates scoring their second goal REUTERS/Mike Segar
Equador vence Alemanha de virada e carimba vaga no mata-mata da Copa
Lionel Messi, Leandro Paredes e companheiros da seleção argentina durante o treino no Centro de Treinamento do Sporting KC, Kansas City, EUA 24 de junho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley
Argentina deve fazer rodízio contra Jordânia e pode poupar Messi
Edição:
Carolina Pimentel
Copa do Mundo 2026 Suécia Japão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Junya Ito, do Japão, comemora o terceiro gol com Ayase Ueda e Daichi Kamada 20 de junho de 2026 também do Japão. REUTERS/Daniel Becerril
Esportes Conheça a seleção do Japão, próxima adversária do Brasil
qui, 25/06/2026 - 22:24
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Japan's Ao Tanaka in action with Sweden's Yasin Ayari REUTERS/Issei Kato
Esportes Japão empata com a Suécia e será adversário do Brasil na próxima fase
qui, 25/06/2026 - 22:21
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
qui, 25/06/2026 - 21:26
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Cacique Raoni mantém boa evolução após cirurgia
qui, 25/06/2026 - 21:22
São Paulo (SP), 28/04/2023 - O motorista de aplicativo Jonas Ferreira fala sobre os prós e contras do trabalho autônomo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia CMN veta taxa de cadastro em crédito para motoristas de app
qui, 25/06/2026 - 21:10
Brasília (DF) 01/12/2023 - Anvisa discute regulamentação de cigarro eletrônico. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Políticas antitabaco devem ser integradas à saúde da população LGBTI+
qui, 25/06/2026 - 21:03
Ver mais seta para baixo