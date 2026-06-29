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Esportes

João Fonseca estreia em Wimbledon com 3 a 0 sobre Bautista Agut

Brasileiro agora aguarda por adversário na segunda rodada
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 29/06/2026 - 13:31
Rio de Janeiro
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - June 29, 2026 Brazil's Joao Fonseca in action during his first round match against Spain's Roberto Bautista Agut REUTERS/Andrew Couldridge
© REUTERS/Andrew Couldridge/Proibida reprodução

Na estreia no torneio de Wimbledon, na Inglaterra, o brasileiro João Fonseca mostrou consistência e derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (7-4), 6-4 e 6-3, nesta segunda-feira (29). Agora, o tenista carioca aguarda pelo vencedor do duelo entre o holandês Jesper de Jong (número 73 do ranking) e o australiano Rinky Hijikata (82º) para saber quem será seu adversário na segunda rodada.

Bautista Agut, veterano de 38 anos e atual número 183 no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), tinha como destaque na carreira uma semifinal em Wimbledon em 2019. No primeiro set, por instantes, o espanhol pareceu retomar aquele nível e criou bastantes dificuldades para João Fonseca. A parcial só foi decidida no tie-break, com o brasileiro fazendo 7-4 no game de desempate.

Na segunda e terceira parciais, o vigor físico de João prevaleceu, mesmo com o espanhol conseguindo quebrar seu serviço uma ou outra vez. Com um 6-4 no segundo set e um 6-3 no terceiro, João conquistou a vitória em duas horas e 27 minutos de jogo e evitou maiores desgastes. Fonseca, número 27 no ranking no momento, entrou em Wimbledon como cabeça-de-chave 24. Nas estatísticas da partida, o brasileiro levou vantagem principalmente nos aces (14 contra oito) e nos pontos vencidos no segundo serviço (20 contra 10, um aproveitamento de 71% contra apenas 36% de Bautista Agut).

Fonseca vem de sua melhor campanha em um Grand Slam, parando nas quartas de final em Roland Garros e tenta subir ainda mais em Wimbledon.

A outra brasileira que disputará a chave de simples nas quadras londrinas é Beatriz Haddad Maia. Na primeira rodada do torneio feminino, ela tem encontro marcado com a uzbeque Maria Timofeeva, número 95 do ranking da Associação Mundial das Tenistas (WTA). O jogo de Bia (atual número 134) está previsto para a manhã desta terça (30).

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Edição:
Juliana Andrade
tênis Torneio de Wimbledon Inglaterra João Fonseca Roberto Bautista Agut
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