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Esportes

João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle

Brasileiro, atuando ao lado do alemão Daniel Altmaier, foi derrotado
Igor Santos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/06/2026 - 13:59
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 21/06/2026 – João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle. Foto: ATP Halle/Divulgação
© ATP Halle/Divulgação

Na manhã deste domingo (21), a parceria formada pelo brasileiro João Fonseca e pelo alemão Daniel Altmaier acabou derrotada na decisão da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, obra dos franceses Theo Arribage e Albano Olivetti, que venceram por 2 sets a 0, parciais de 7/6(7/2) e 6/4, em 1h22 de partida.

Fonseca e Altmaier inicialmente haviam sido derrotados ainda no qualificatório pelo americano Robert Galloway e o australiano John Peers, mas acabaram herdando uma vaga com a desistência do tenista australiano Nick Kyrgios, que fazia dupla com Mattia Bellucci, da Itália. Daí em diante, emendaram três vitórias até chegar à final.

Na chave de simples, Fonseca foi eliminado na estreia, ao perder para o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, por 2 sets a 0. 

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Edição:
Érica Santana
ATP 500 de Halle João Fonseca Daniel Altmaier Tênis
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