João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle
Na manhã deste domingo (21), a parceria formada pelo brasileiro João Fonseca e pelo alemão Daniel Altmaier acabou derrotada na decisão da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, obra dos franceses Theo Arribage e Albano Olivetti, que venceram por 2 sets a 0, parciais de 7/6(7/2) e 6/4, em 1h22 de partida.
Fonseca e Altmaier inicialmente haviam sido derrotados ainda no qualificatório pelo americano Robert Galloway e o australiano John Peers, mas acabaram herdando uma vaga com a desistência do tenista australiano Nick Kyrgios, que fazia dupla com Mattia Bellucci, da Itália. Daí em diante, emendaram três vitórias até chegar à final.
Na chave de simples, Fonseca foi eliminado na estreia, ao perder para o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, por 2 sets a 0.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp