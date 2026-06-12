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Esportes

Jogador de Gana não enfrentará o Panamá após ter visto recusado

Documento foi negado pelo governo canadense
Julien Pretot e Divya Rajagopal - repórteres da Reuters
Publicado em 12/06/2026 - 19:32
Toronto (Canadá)
Thomas Partey, de Gana, durante entrevista coletiva 1º de dezembro de 2022 REUTERS/Benoit Tessier
© Reuters/Benoit Tessier/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

O volante de Gana, Thomas Partey, não enfrentará o Panamá pela primeira rodada da Copa do Mundo na próxima quarta-feira, após seu pedido de visto para entrar no Canadá ter sido recusado, disse a Fifa nesta sexta-feira. 

“A Fifa confirma que o jogador Thomas Partey não poderá viajar do campo de treinamento da seleção de Gana em Boston, nos EUA, para o Canadá para a primeira partida contra o Panamá na quarta-feira, 17 de junho, porque seu pedido de visto foi recusado pelo governo canadense”, afirmou a entidade, em um comunicado enviado à Reuters.

“A Fifa não está envolvida nos processos de imigração dos países anfitriões, incluindo a concessão de vistos.”

O governo canadense não respondeu a uma consulta por e-mail da Reuters em um primeiro momento.

Partey está com o restante da seleção de Gana em Boston e estará apto a jogar as partidas seguintes do Grupo L, contra a Inglaterra, na mesma cidade, e contra a Croácia, na Filadélfia.

Partey, de 32 anos, ex-volante do Arsenal e atualmente no Villarreal, responde a acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido. Ele negou as acusações.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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