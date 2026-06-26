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Esportes

Judô: Brasil fatura dois bronzes em 1º dia de Grand Prix na China

Evento abre contagem de pontos no ranking olímpico de LA 2028
Agência Brasil
Publicado em 26/06/2026 - 20:33
Rio de Janeiro
Ronald Lima e Larissa Pimenta são bronze no Grand Prix de Judô de Qingdao, em 26/06/2026
© CBJ/Divulgação

O judô brasileiro subiu ao pódio duas vezes no Grand Prix de Qingdao (China), primeiro evento que conta pontos para o ranking olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028. Nesta sexta-feira (26), dia da abertura do torneio, os paulistas Larissa Pimenta (categoria – 52quilos) e Ronald Lima (- 66 kg) conquistaram medalha de bronze. O Grand Prix prossegue até domingo (28) com transmissão ao vivo no canal do Time Brasil no YouTube (confira a programação ao fim do texto). A competição reúne cerca de 500 atletas de 58 países. A delegação brasileira conta com 18 judocas em Qingdao.

Medalhista olímpica em Paris 2024, Larissa derrotou de forma emocionante a azerbaijana Gultaj Mammadaliyeva. A brasileira saiu em desvantagem ao levar dois shidos (punições), mas se recuperou no golden score ao aplicar um yuko na adversária.

“É uma competição super importante, agora nesse início oficial de ciclo. Vim de dois quintos, no Grand Slam de Tóquio e no Grand Slam de Paris, então é muito bom ganhar esse bronze. Não me sinto satisfeita, mas estou feliz pelas conquistas internas. Obrigada a todo mundo que torceu”, comemorou a paulista, que em abril foi hexacampeã no Pan-Americano, no Panamá.

Para chegar à disputa do bronze, Larissa venceu duas lutas seguidas por yuko:  ganhou na estreia da sul-coreana Jiyeon Kim e depois, nas oitavas, superou a chinesa Yuyi Zheng. No entanto, nas quartas, a judoca paulista foi superada pela  japonesa Kokoro Fujishiro, que mais tarde conquistaria ouro na categoria. Na repescagem para avançar à luta pelo bronze, Larissa levou a melhor sobre a francesa Pauline Cuq também por yuko.

O segundo bronze nesta sexta (26) ficou com Ronald Lima na disputa dos 66kg, O meio leve abriu o dia com três vitórias. Primeiro bateu o atleta do Turcomenistão Serdar Rahimov na estreia. Na rodada seguinte, derrotou o uzbeque Dilshodbek Hamroyev, com um wazari e um yuko. Nas quartas, o brasileiro superou por ippon o russo Abdullakh Parchiev, mas perdeu nas semifinai para ocazaque Gusman Kyrgyzbayev.  O brasileiro seguiu para a luta pela medalha de bronze em que triunfou sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei com um yuko no golden score.  

“É uma medalha muito importante para mim, para começar bem a corrida olímpica”, disse o judoca paulista, em depoimento à Confederação Brasileira de Judô).

Programação

DE SEXTA PARA SÁBADO

- Lutas preliminares a partir das 22h desta sexta (26) e finais às 6h de sábado (27)

Categorias: Feminino (-63kg, -70kg) e Masculino (-73kg, -81kg)

Quem luta: Kaillany Cardoso (-70kg), Nauana Silva (-70kg), Guilherme de Oliveira (-73kg), David Lima (-81kg) e Enzo Trombini (-81kg)

Horários: Preliminares durante a madrugada | Bronze e finais a partir das 6h

DE SÁBADO PARA DOMINGO

- Lutas preliminares a partir das 22h de sábado (27)) e finais às 6h de domingo (28)

Categorias: Feminino (-78kg, +78kg) e Masculino (-90kg, -100kg, +100kg)

Quem luta: Beatriz Freitas (-78kg), Dandara Camillo (-78kg), Beatriz Souza (+78kg), Guilherme Schimidt (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg)

Horários: Preliminares durante a madrugada | Bronze e finais a partir das 6h

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Grand Prix de Judô Larissa Pimenta Ronald Lima ranking olímpico Delegação Brasileira Bronze
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