Koné agradece apoio ao iniciar recuperação de fratura exposta na perna

Canadense foi atingido por volante do Catar durante jogo na quinta

O meio-campista canadense Ismaël Koné expressou sua gratidão a Deus, aos companheiros de equipe e aos torcedores após sofrer uma fratura na perna na goleada de 6 a 0 sobre o Catar, pelo Grupo B da Copa do Mundo, na última quinta-feira (18).

O jogador de 24 anos foi atingido por uma entrada desajeitada de Assim Madibo, do Catar, no segundo tempo, e passou por uma cirurgia para corrigir a lesão.

“Eu senti o amor e o apoio de vocês. Sinceramente, muito obrigado. Vocês nem imaginam o quanto estou grato a todos que entraram em contato e que estão rezando por mim. Agradeço a Deus por isso, porque nem todo mundo tem essa sorte”, escreveu Koné no Instagram nesta sexta-feira (19).

Vários companheiros da equipe de Koné assistiram chocados enquanto ele recebia atendimento em campo antes de ter a perna colocada em um apoio inflável.

“Queria que vocês saibam que amo vocês do fundo do meu coração e que nossa irmandade é tudo para mim”, escreveu Koné.

"O que vocês fizeram ontem [quinta-feira] ficará comigo para sempre. Voltarei muito em breve e continuaremos criando mais lembranças juntos."

O Canadá treinou no Centro Nacional de Desenvolvimento do Futebol, na Universidade da Colômbia Britânica, nesta sexta-feira (19) antes de um churrasco da equipe.

A última partida da fase de grupos, contra a Suíça, será em 24 de junho.

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