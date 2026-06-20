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Esportes

LBF: TV Brasil transmite Sodiê Mesquita x Unimed Campinas no domingo

Confronto será exibido ao vivo, a partir das 10h45
EBC
Publicado em 20/06/2026 - 16:00
Brasília
Brasília (DF), 19/06/2026 - TV Brasil transmite jogo das quartas de final da Liga de Basquete Feminino 2026 entre Sodiê Mesquita e Unimed Campinas. Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

O clima de mata-mata tomou conta da Liga de Basquete Feminino (LBF), e o torcedor de todo o país poderá acompanhar cada detalhe na TV Brasil. Neste domingo (21), às 10h45, o Sodiê Mesquita e Unimed Campinas entram em quadra pelo jogo 1 das quartas de final com transmissão ao vivo da emissora publica da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A partida do playoff será disputada na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ).

O Unimed Campinas chega para o confronto com a vantagem de ter feito uma campanha superior na fase de classificação. Por conta disso, a equipe paulista garantiu o direito de decidir a vaga em casa e mandar o terceiro jogo em seus domínios, caso uma partida de desempate seja necessária.

Entenda os playoffs da LBF

A fase reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançaram para as quartas de final. O caminho até a taça funciona da seguinte forma:

  • Quartas de final: disputadas em séries de melhor de três jogos;
  • Semifinais: seguem a mesma estrutura de melhor de três;
  • Fase final: a temporada é decidida em melhor de cinco partidas.

A tela do esporte feminino

As transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora também já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino de Futebol da Série A1. Durante o ano, além da elite da modalidade, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, e traz para a tela as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As competições ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.  

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.  

Serviço

Liga de Basquete Feminino (LBF) – Sodiê Mesquita x Unimed Campinas – Domingo (21), a partir das 10h45, na TV Brasil.

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