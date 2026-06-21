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Esportes

Lucas Paquetá: "Ficamos muito felizes com a volta do Neymar"

Meio-campo não descartou hipótese de substituição de Raphinha
Igor Santos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/06/2026 - 18:02
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Press Conference - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 21, 2026 Brazil's Lucas Paqueta during the press conference IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
© Reuters/Caean Couto/Proibida reprodução

O meio-campo Lucas Paquetá, autor de uma assistência na vitória do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), concedeu entrevista coletiva neste domingo (21) e, dentre outros assuntos, abordou o retorno de Neymar aos treinos com o restante do grupo.

"Estamos todos muito felizes com a volta dele, é um cara muito importante para a história da seleção. Esperamos que ele possa estar em campo para nos ajudar o quanto antes", revelou Paquetá.

O camisa 10 participou pela primeira vez de uma atividade em grupo, já que antes vinha trabalhando em separado do grupo. O treino deste domingo teve apenas três titulares do último jogo presentes - Paquetá, Alisson e Vini Jr. Uma ausência importante foi o atacante Raphinha, que saiu da partida contra o Haiti ainda no primeiro tempo e teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita constatada. Perguntado sobre a possibilidade de ocupar a faixa do campo e realizar a função destinada a Raphinha, Paquetá se limitou a dizer que, se preciso, fará isso.

"Eu sempre me coloco à disposição para ajudar e fazer o melhor, mas essa é uma dúvida para o professor (Ancelotti). É ele quem decide. Mas com certeza todo mundo está preparado para entrar e fazer o seu melhor", disse Paquetá, que não disse se foi passado algum prazo para o retorno do atacante.

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A respeito das comparações com outras seleções que estrearam com resultados melhores do que o Brasil (empate em 1 a 1 com o Marrocos), Paquetá garantiu que o grupo vem crescendo de produção.

"A gente sabe que as expectativas foram um pouco quebradas no primeiro jogo. Trabalhamos e melhoramos. Temos que focar no que a gente pode fazer. Somos a seleção brasileira e trabalhamos para conquistar o objetivo de vencer mais uma Copa. Se no final o objetivo for alcançado, nenhuma comparação vai importar", opinou.

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Érica Santana
Copa do Mundo 2026 Seleção Brasileira Paquetá Neymar Raphinha
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