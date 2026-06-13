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Esportes

Lula pede para seleção do Brasil “jogar com a alma” na Copa do Mundo

Em vídeo nas redes, presidente mandou recado para técnico Ancelotti
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil   
Publicado em 13/06/2026 - 16:52
São Paulo
06.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para retrato com a camisa da Seleção Brasileira de futebol, na Granja do Torto. Brasília - DF.  Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou neste sábado (13) uma mensagem de apoio à seleção brasileira de futebol antes da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. Em um vídeo bem-humorado em uma rede social, Lula manda um recado para o técnico do elenco, o italiano Carlo Ancelotti. 

"Dê um conselho para esses meninos: além de jogar a bola que vocês sabem, joguem com um pouco de alma. Quando cair, levante. Quando cair, não fique reclamando, levante e vá tirar a bola do adversário", disse o presidente. 

Lula disse que, nesta Copa, o que vale é essa “meninada” compreender que jogar bola eles sabem, mas para ganhar o torneio mundial é necessário mais do que jogar o que eles sabem. Segundo o presidente, o time está jogando para o povo brasileiro.

“Cada jogador desses nasceu em uma periferia, cada jogador desse tem amigos pobres e eles sabem como esses amigos torciam quando eram meninos. Então, diga para eles, Ancelotti, que eles precisam jogar para o povo brasileiro, para os adolescentes, para os meninos e meninas que estão com expectativa muito grande da nossa seleção conquistar o hexacampeonato”, afirmou.

Lula mencionou que o país não tem a melhor seleção do mundo, mas é a seleção escolhida por Ancelotti, que sabe que eles podem fazer o que o técnico espera deles. Ele pediu que os jogadores entrem em campo com alma, que levantem quando caírem e chutem a bola no gol do adversário.

“Ancelotti, você que foi um grande jogador, diga a eles que o que vale é a garra, é a coesão, a unidade, a harmonia do time. Ele (o time) tem que estar bem, motivado e tem que jogar pensando no povo brasileiro que está precisando de uma vitória. Se você conseguir isso, Ancelotti, você vai ser o nosso herói. Copa do Mundo, a gente não disputa, a gente ganha”, finalizou Lula desejando boa sorte e dizendo que estará torcendo.

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Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Seleção Brasileira Carlo Ancelocci
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