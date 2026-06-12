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Esportes

Mais experiente, Vini Jr. afirma que Brasil "chega para ser campeão"

Atacante do Real Madrid diz viver momento mais especial da carreira
 Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 12/06/2026 - 18:58
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Press Conference - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 12, 2026 Brazil's Vinicius Junior during the press conference REUTERS/Dylan Martinez
© REUTERS/Dylan Martinez/Proibida reprodução

A dura eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022, com gol de empate sofrido nos instantes finais da prorrogação e derrota nos pênaltis, não foi esquecida por Vinícius Júnior.

Para o atacante, a experiência negativa de quatro anos atrás serve de lição para a caminhada no Mundial que começa neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

"Acredito que a Copa do Mundo é diferente de outras competições. E a última nos ensinou que temos de estar preparados até o último minuto do jogo. Os pequenos detalhes definem o rumo na competição. Esperamos fazer diferente e que, nesses pequenos detalhes, possamos sair na frente", disse o camisa 7 do Brasil, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), no palco da estreia.

Um dos principais nomes do grupo que foi à Copa passada, Vinícius Júnior ocupou o espaço deixado pelo também atacante Neymar - fora de boa parte do atual ciclo por conta de lesões - para se tornar o protagonista do futebol brasileiro.

Decisivo para conquistas do Real Madrid (Espanha) nos últimos anos, ele ainda não conseguiu replicar o desempenho na Amarelinha.

"Este é o momento mais especial da minha carreira. Estou no meu nível físico e técnico que sempre sonhei. Eu me preparei muito bem para chegar a este momento. O [Carlo] Ancelotti [técnico] me dá tranquilidade e confiança para fazer o que fiz pelo Real aqui na seleção. Temos oito jogos para mudar essa história para o nosso país", afirmou.

Confiante, o camisa 7 rechaçou a ideia de que o Brasil esteja abaixo de seleções apontadas como favoritas, como França, Espanha e Argentina. Nas palavras dele, "zera tudo" quando a bola rola na Copa.

"A gente chega para ser campeão. Estamos no nível das grandes equipes. Temos grandes jogadores, estamos evoluindo nos últimos meses. E o que importa é o que vai acontecer a partir de amanhã [sábado]", projetou Vinícius Júnior, que não espera um jogo fácil diante de Marrocos, semifinalista do Mundial do Catar.

"Sem dúvidas, Marrocos melhorou muito nos últimos anos e o futebol mudou muito. Quem planeja bem os jogos, consegue competir bem. Eles têm uma excelente equipe e grandes jogadores, que estão nas grandes equipes. O [atacante] Brahim Díaz joga comigo, o [lateral Achraf] Hakimi acabou de vencer de novo a Liga dos Campeões da Europa [pelo Paris Saint-Germain, da França]. Será um grande jogo, mas o Brasil está preparado", concluiu o atacante.

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Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 Vini Jr seleção brasileira
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