Mau tempo atrasa voo do Brasil para Miami, sede do jogo com a Escócia

Decolagem de Nova Jersey ocorreu duas horas e meia após o previsto

Com atraso, a seleção brasileira está a caminho de Miami, sede da partida desta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), contra a Escócia, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Devido às condições climáticas ruins e, posteriormente, ao tráfego aéreo, o voo decolou duas horas e meia após o previsto.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a saída da delegação do aeroporto de Newark, em Nova Jersey, estava marcada para 15h10 desta terça-feira (23). A decolagem, porém, foi liberada apenas às 17h45, segundo informado pela assessoria de imprensa da entidade.

Considerando a previsão de aproximadamente três horas de voo, a expectativa é que o avião chegue ao aeroporto de Fort Lauderdale, a 40 quilômetros de Miami, por volta das 20h45.

O atraso impacta a programação da seleção brasileira, que tinha as entrevistas coletivas do técnico Carlo Ancelotti e do atacante Matheus Cunha marcadas para 20h15, no estádio. Ainda não há confirmação sobre a realização ou não do atendimento à imprensa.

O Brasil viaja para Miami com quase todo o grupo à disposição. A exceção é Raphinha, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na sexta-feira passada (19), na Filadélfia. A novidade é a presença do também atacante Neymar, recuperado de uma contusão grau dois na panturrilha direita.

A seleção brasileira está na liderança do Grupo C com os mesmos quatro pontos de Marrocos, ficando à frente pelo saldo de gols (três a um). A Escócia ocupa o terceiro lugar, com três pontos. O Haiti está na lanterna, zerado e já eliminado.