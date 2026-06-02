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Esportes

Mensik derruba João Fonseca nas quartas em Roland Garros: 3 a 0

Tenista tcheco supera o brasileiro e encara Zverev na semifinal
Igor Santos Carneiro - Repórter da EBC
Publicado em 02/06/2026 - 19:54
Rio de Janeiro
joão fonseca, tênis, roland garros
© Reuters/Benoit Tessier/Direitos Reservados

A trajetória mágica do brasileiro João Fonseca em Roland Garros terminou nesta terça-feira (2), quando o jovem de 19 anos foi derrotado nas quartas de final do torneio francês pelo tcheco Jakub Mensik, por 3 sets a 0, parciais de 6-4, 6-3 e 7-6 (7-3). O algoz do tenista carioca em Paris agora encara o alemão Alexander Zverev na semifinal, com ambos em busca de seu primeiro título de Grand Slam na carreira.

Com um saque potente que lhe rendeu 11 aces e 83% de aproveitamento no primeiro serviço (54 pontos), Mensik dificultou bastante o jogo do brasileiro, impedindo quebras no saque nos dois primeiros sets, fechados em 6-4 e 6-3.

Na terceira parcial, Fonseca conseguiu quebrar o saque de Mensik logo no primeiro game e voltou a fazê-lo mais à frente, abrindo 5 a 3. No entanto, o adversário se reencontrou e, contando com muitos erros não forçados do brasileiro, fechou o jogo no tie-break, após 2h44 de partida.

Com sua melhor campanha em um Grand Slam, Fonseca, que iniciou o torneio no 28º lugar do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), deve retornar ao top 25 do mundo na próxima atualização.

Luisa Stefani alcança semi na chave de duplas femininas

Mais cedo, a dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e pela canadense Gabriela Dabrowski derrotou as alemãs Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 2 sets a 0 (6-4 e 7-5) em 1h52 de partida e alcançou a semifinal na chave feminina de duplas na capital francesa.

02/06/2026 - A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e pela canadense Gabriela Dabrowski, em partida de tênis em Roland Garros. Foto: Nora Stankovic/Divulgação
A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e pela canadense Gabriela Dabrowski, em partida de tênis em Roland Garros. Foto: Nora Stankovic/Divulgação

As adversárias por uma vaga na final serão a tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend, que formam a parceria cabeça de chave número 1 do torneio.

Stefani - medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao lado de Laura Pigossi, em 2021 - ainda busca o primeiro título de um Grand Slam entre as duplas femininas. Ela tem três semifinais, sendo duas no US Open (2021 e 2023) e uma no Aberto da Austrália, neste ano. A parceria com Dabrowski vem de oito vitórias consecutivas e um título em Estrasburgo antes de Roland Garros.

Stefani tem um título no Aberto da Austrália de 2023, junto a Rafael Matos, nas duplas mistas. Com um título em Roland Garros, a brasileira pode alcançar seu melhor ranking da carreira, alcançando o top 4 entre duplistas.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Mensik João Fonseca Roland Garros Alexander Zverev Luisa Stefani
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