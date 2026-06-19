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México bate Coreia do Sul e vira 1º classificado ao mata-mata da Copa

Volante Luis Romo garantiu a vitória por 1 a 0 em Guadalajara
Angélica Medina*
Publicado em 19/06/2026 - 00:33
Cidade do México
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Luis Romo celebrates scoring their first goal with Jorge Sanchez, Raul Jimenez, Julian Quinones, Johan Vasquez, Edson Alvarez and Jesus Gallardo REUTERS/Daniel Becerril
© Reuters/Daniel Becerril/Proibida reprodução
Reuters

O México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 pela Copa do Mundo nesta quinta-feira (18), agradeceu um gol de Luis Romo no segundo tempo, e garantiu tanto o primeiro lugar do Grupo A quanto a sua vaga nos 16 avos de final da competição.

O México abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo, aproveitando um erro do goleiro sul-coreano, Kim Seung-gyu, que não conseguiu segurar um cruzamento após colidir com um companheiro de equipe e permitiu que Romo completasse de primeira para o gol vazio. 

Kim se redimiu mais tarde com uma defesa em chute de Raúl Jiménez, e Raúl Rangel, goleiro do México, fez uma defesa brilhante em uma tentativa de Yang Hyun-jun no final da partida.

Com o resultado, o México soma seis pontos e se classifica como líder do Grupo A. A seleção da casa enfrentará a República Tcheca no Estádio Azteca na quarta-feira (24), enquanto a Coreia do Sul, com três pontos, joga contra a África do Sul em Monterrey.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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