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Esportes

NBA: Tiago Splitter é anunciado como novo técnico do Chicago Bulls

Brasileiro assume franquia com missão devolvê-la aos playoffs da liga
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/06/2026 - 20:20
São Paulo
Brasileiro Tiago Splitter - técnico do Chicago Blues
© Divulgação/Chicago Bulls

Uma das franquias mais populares da liga de basquete dos Estados Unidos (NBA) terá um brasileiro no comando. Nesta terça-feira (16), o ex-pivô Tiago Splitter foi anunciado como técnico do Chicago Bulls.

O paranaense de 41 anos estava no Portland Trail Blazers. Ele iniciou a temporada recém findada (2025/2026) como auxiliar do técnico Chauncey Billups. O treinador, porém, foi preso pelo Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) acusado de ligação com um esquema de manipulação de resultados. Com isso, o brasileiro assumiu interinamente o comando da equipe.

Com Splitter a frente, o Trail Blazers venceu 42 jogos (dos 82) da temporada regular e se classificou, pela primeira vez desde 2021, aos playoffs da NBA. Pelas quartas de final da Conferência Oeste, a franquia não resistiu ao San Antonio Spurs - que, posteriormente, acabaria com o vice na competição, superado pelo New York Knicks na final.

Antes do Portland, Splitter treinou o Paris Basketball, sendo campeão francês na temporada 2024/2025. Ele também foi auxiliar do Houston Rockets e do Brooklyn Nets. Como jogador, o ex-pivô jogou sete anos na principal liga do mundo, em Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e, principalmente, Spurs. Foram quatro temporadas representando a equipe de San Antonio e um título, em 2014, que o tornou o primeiro brasileiro a vencer a NBA.

"O Bulls representa tudo que amo sobre o jogo. Carrega uma tradição orgulhosa, uma cidade apaixonada e um grupo de atletas jovem e faminto, pronto para crescer", declarou o treinador, ao site da franquia.

O brasileiro assume o cargo no lugar de Billy Donovan, que comandava o Bulls desde 2020, mas levou o time às fases finais da NBA somente uma vez, na edição 2021/2022. A equipe tem seis títulos, todos conquistados na década de 1990, sob a liderança do astro Michel Jordan. Na temporada 2025/2026, o time de Chicago teve 31 vitórias e 51 derrotas.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Tiago Splitter técnico Chicago Bulls brasileiro basquete Portland Trail Blazers ex-pivô
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