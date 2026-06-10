Neymar continua fora de treino da seleção brasileira

O atacante Neymar foi mais uma vez ausência no treinamento da seleção brasileira em Morristown, Nova Jersey, nesta quarta-feira, no qual a equipe continuou a preparação para a sua estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, no próximo sábado (13), e comemorou o 67º aniversário do técnico Carlo Ancelotti.

Os jogadores de Ancelotti homenagearam o italiano, encarregado de acabar com a espera de 24 anos do Brasil pelo seu sexto título na Copa do Mundo, com uma tradicional guarda de honra. No entanto, o atacante Raphinha, do Barcelona, brincou que os jogadores optaram por um tratamento mais gentil que o habitual.

“Ele passou por ela, mas ninguém tocou nele”, comentou Raphinha.

O craque Neymar continua sua intensa reabilitação de uma lesão de grau dois na panturrilha, sofrida em um jogo pelo Santos em meados de maio.

O jogador de 34 anos certamente perderá a primeira partida e ainda não há indícios se entrará em campo nas rodadas seguintes da fase de grupos contra Haiti e Escócia.

Apesar da ausência de Neymar, os comentaristas brasileiros presentes no treinamento continuam otimistas.

“O Brasil não é o grande favorito, mas tem bons jogadores que podem se unir para formar uma boa equipe. Acho que tem suas chances”, disse Zinho, importante meia da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos em 1994.

Zinho, atualmente comentarista da ESPN, acredita que a equipe de Ancelotti será cautelosa contra Marrocos, semifinalista da última Copa do Mundo.

Benjamin Back, um popular comentarista de rádio, disse que Ancelotti não alterará o estilo do Brasil.

“Ele terá uma equipe que se defende e espera pelas ações dos adversários, antes de tentar ser rápida na transição para atacar assim que tiver a posse de bola”, disse.

“É um grupo jovem, com boa condição física e um ótimo técnico. Eu colocaria o Brasil entre os favoritos”, acrescentou.

A primeira partida do Brasil será no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

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