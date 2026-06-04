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Neymar não viaja com seleção para Cleveland; segue em tratamento

Cidade dos EUA sedia último amistoso do Brasil com Egito no sábado
Agência Brasil
Publicado em 04/06/2026 - 14:19
Rio de Janeiro
treino, Neymar, Granja comary, maio de 2026
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O atacante Neymar não viajará junto com a seleção brasileira para Cleveland (Estados Unidos) onde a Amarelinha enfrenta o Egito no sábado (6), no último amistoso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo. De acordo com a CBF afirmou que o jogador seguirá em tratamento para se recuperar da lesão muscular grau 2 na panturrilha direita.

“O atleta Neymar não viajará com a delegação para Cleveland. Ele ficará em Nova Jersey, em tratamento de fisioterapia e intensificando a programação de recuperação física”, informou a entidade em comunicado na manhã desta quinta-feira (4).

A comissão técnica aguarda a recuperação do atleta para a primeira fase do Mundial. No último sábado (30), o treinador italiano Carlo Ancelotti afirmou que não planeja fazer cortes na lista final de 26 convocados.

“Pensamos que ele [Neymar] pode se recuperar para o primeiro jogo. Se não puder, para o segundo jogo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém”, enfatizou o técnico.

O Brasil encara o Egito às 19h (horário de Brasília) no sábado (6), no estádio Huntington Bank Field, na Cleveland, no estado de Ohio. A abertura da Copa do Mundo será na próxima quinta (11), às 16h, no México. A seleção anfitriã medirá forças com a África do Sul, no estádio Azteca, no primeiro duelo do Grupo A, que inclui ainda República Tcheca e Coreia do Sul.

A seleção brasileira estreará contra Marrocoas, em 13 de junho (um sábado), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C, que tem ainda Haiti e Escócia.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
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