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Esportes

Neymar se recupera bem de lesão na panturrilha, diz CBF após exames

Atacante tem um edema de grau 2
Rodrigo Viga Gaier - repórter da Reuters
Publicado em 08/06/2026 - 16:58
Reuters
Neymar chega à concentração da seleção brasileira para a Copa do Mundo em Newark 2 de junho de 2026 Caean Couto-Imagn Images
© Reuters/Caean Couto/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

O atacante Neymar está se recuperando bem da lesão na panturrilha e o exame realizado no jogador nos Estados Unidos, onde a seleção se prepara para a estreia na Copa do Mundo, apresenta uma boa evolução, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira. 

O atacante do Santos foi submetido a uma nova ressonância magnética para acompanhar a lesão do tipo grau 2 em sua panturrilha nesta segunda-feira . O jogador se apresentou à seleção com um diagnóstico de edema informado pelo departamento médico santista,  mas exames feitos ainda no Brasil apontaram para a lesão de grau 2.

Os médicos da seleção sinalizaram, na ocasião, a necessidade de até três semanas de recuperação e o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, trabalhava com a expectativa de ainda poder contar com o camisa 10 na estreia na Copa contra Marrocos, no próximo sábado. 

“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da seleção brasileira”, disse a entidade em comunicado. 

Na véspera, o treinador italiano cortou o lateral-direito Wesley devido a uma lesão muscular sofrida durante o amistoso contra o Egito, no sábado. Ele convocou o volante Ederson para a vaga. 

O Brasil está no Grupo C do Mundial ao lado de Marrocos , Haiti e Escócia. 

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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