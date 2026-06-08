Neymar se recupera bem de lesão na panturrilha, diz CBF após exames

O atacante Neymar está se recuperando bem da lesão na panturrilha e o exame realizado no jogador nos Estados Unidos, onde a seleção se prepara para a estreia na Copa do Mundo, apresenta uma boa evolução, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira.

O atacante do Santos foi submetido a uma nova ressonância magnética para acompanhar a lesão do tipo grau 2 em sua panturrilha nesta segunda-feira . O jogador se apresentou à seleção com um diagnóstico de edema informado pelo departamento médico santista, mas exames feitos ainda no Brasil apontaram para a lesão de grau 2.

Os médicos da seleção sinalizaram, na ocasião, a necessidade de até três semanas de recuperação e o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, trabalhava com a expectativa de ainda poder contar com o camisa 10 na estreia na Copa contra Marrocos, no próximo sábado.

“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da seleção brasileira”, disse a entidade em comunicado.

Na véspera, o treinador italiano cortou o lateral-direito Wesley devido a uma lesão muscular sofrida durante o amistoso contra o Egito, no sábado. Ele convocou o volante Ederson para a vaga.

O Brasil está no Grupo C do Mundial ao lado de Marrocos , Haiti e Escócia.

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