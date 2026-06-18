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Esportes

Para "otimizar" recuperação, Neymar está fora do jogo contra o Haiti

CBF comunica que atacante sequer viaja com o grupo para a Filadélfia
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 18/06/2026 - 12:53
São Paulo
Neymar participa de primeiro treino com seleção brasileira em Nova Jersey após a convocação para a Copa do Mundo - em 16/06/2026
© Rafael Ribeiro/CBF/proibida reprodução

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta quinta-feira (18), que Neymar está fora da partida desta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), diante do Haiti, pelo Grupo C da Copa do Mundo.

Em nota, a entidade comunicou que o atacante não viaja com o restante da delegação para a Filadélfia para "otimizar" a recuperação da lesão grau dois na panturrilha direita.

O camisa 10 permanece em Nova Jersey, onde a seleção brasileira está concentrada nesta primeira fase, utilizando as estruturas do Hotel The Ridge e do Centro de Treinamento Columbia Park, do New York Red Bulls.

Nesta quinta, Neymar foi a campo com os demais companheiros no último treino antes do jogo diante do Haiti. O atacante participou do aquecimento. Depois, fez um trabalho específico a parte com o preparador físico Cristiano Nunes.

Por fim, juntou-se novamente ao grupo para uma roda de bobinho. A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos da atividade e precisou deixar o ambiente quando o camisa 10 ainda estava integrado ao elenco.

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Na última quarta-feira (17), Neymar já havia participado do começo do treino com os companheiros, retirando-se da atividade nos cinco minutos finais do período aberto à imprensa.

Foi o primeiro treino externo dele com o grupo desde a convocação para a Copa do Mundo. Mesmo na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o atacante realizou somente trabalhos internos de fisioterapia e preparação física.

Contusão

Neymar se contundiu no último dia 17 de maio, na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O clube, na ocasião, informou que o jogador tinha um edema na panturrilha, mas um exame realizado dez dias depois, ao se apresentar na Granja Comary, constatou que a lesão era mais séria.

A expectativa é que Neymar possa ter condição de participar da terceira e última rodada do Grupo C, diante da Escócia, no próximo dia 24 de junho, às 19h, em Miami.

Os europeus, neste momento, lideram a chave com os três pontos da vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, na estreia, sábado passado (13), em Boston. No mesmo dia, os brasileiros empataram por 1 a 1 com Marrocos em Nova Jersey. As duas seleções têm um ponto.

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Edição:
Aécio Amado
Copa do Mundo 2026 Neymar Seleção Brasileira haiti
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