Paraguai declara feriado nacional após seleção vencer Alemanha na Copa

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, declarou terça-feira (30) feriado nacional para comemorar a vitória surpreendente do país sobre a Alemanha, que garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção sul-americana surpreendeu a Alemanha, tetracampeã mundial, ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no fim da prorrogação na segunda-feira (29), protagonizando uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo.

“Hoje, um país inteiro comemora”, postou Peña no X, acompanhado de uma foto sua assinando o decreto.

“Comemora-se a vitória de uma seleção que representa o que há de mais profundo em nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca desiste.”

O texto do decreto, também compartilhado por Peña nas redes sociais, afirmava que a vitória do Paraguai foi muito além do esporte e justificava uma comemoração em todo o país.

“O governo não pode permanecer indiferente a essa conquista extraordinária”, dizia o decreto. “É necessário facilitar a reunião de todos os paraguaios para celebrar este dia histórico.”

O Paraguai é o segundo país sul-americano a declarar feriado após um resultado surpreendente contra a Alemanha na Copa do Mundo.

Na semana passada, o presidente do Equador, Daniel Noboa, também anunciou um feriado nacional depois que seu país garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre os alemães no Grupo E, garantindo assim a classificação para as oitavas de final.