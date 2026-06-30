Paraguai vence nos pênaltis e elimina a Alemanha da Copa do Mundo

O Paraguai venceu a Alemanha em uma partida da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29) por 4 a 3 na disputa por pênaltis e avançou para as oitavas de final.

No tempo normal e na prorrogação, o jogo ficou empatado em um a um, com um gol alemão tendo sido anulado. A partida foi disputada em Boston, nos Estados Unidos.

O jogo foi disputado, com um gol em cada tempo. Os sul-americanos saíram na frente, mas só abriram o placar aos 42 minutos, com um gol de cabeça de Julio Enciso. No lance, ele contou com Matias Galarza, aproveitando uma sobra de bola defendida com um soco pelo goleiro Manuel Neuer.

A seleção europeia esteve superior na maior parte da partida, dominando o passe de bola, enquanto a torcida, eufórica, empurrava o time para frente. No tempo regular, os alemães trocaram muitos passes e tiveram boas chances de igualar.

Com a marcação do Paraguai em cima, o empate só veio no segundo tempo. Aos 54 minutos, Kai Havertz, de cabeça, igualou o placar em Boston. Ele recebeu a bola de fora da área de Florian Wirtz.

Apesar de ter perdido um pênalti, mais para frente, o alemão Joshua Kimmich se destacou no jogo e apareceu várias vezes. Aos 92 minutos do segundo tempo, ele lançou a bola para Nathaniel Brown, mas parou nas mãos do goleiro paraguaio. Orlando Gill fez importantes defesas e ainda segurou um pênalti ao final.

Antes, o Paraguai tinha desperdiçado uma boa chance de vencer, aos 77 minutos, quando Gustavo Caballero recebeu a bola. Dentro da área, se enrolou e não conseguiu chutar. Para a arbitragem, no entanto, ele estava impedido.

Com o empate em 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação. Aos 102 minutos, saiu o segundo gol alemão. Jonathan Tah recebeu uma bola aérea batida de escanteio por Brown.

O árbitro desconfiou de falta contra o goleiro Gill e acionou o VAR (árbitro de vídeo). Foi constatada a falta de Waldemar Anton, que segurou o defensor paraguaio e o gol foi anulado.

A partida continuou disputada na prorrogação, com a Alemanha dominando e o Paraguai tentando contra-ataques. Bolas paradas ameaçaram definir o placar, o que acabou não acontecendo, apesar dos cabeceios alemães na área de Gill.

Pênaltis

Na cobrança por pênaltis, a Alemanha saiu perdendo. A bola chutada por Havertz foi parar nas mãos de Gill, assim como a de Nick Woltmade, que viram a vitória escapar, apesar dos erros do lado paraguaio.

Entre os sul-americanos, Fabian Balbuena e Antonio de Sanabria também erraram. O vencedor só veio no mata-mata dos pênaltis, quando Jonathan Tah perdeu e Jose Canale fechou o placar por 4x3.

O Paraguai enfrentará agora o vencedor de França e Suécia, jogo que será disputado nesta terça-feira (30), às 18h.