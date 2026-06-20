logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Paraguai vence por 1 a 0 e elimina Turquia no grupo D da Copa

Seleção sul-americana marcou no primeiro minuto de jogo
Igor Carneiro - Repórter da EBC
Publicado em 20/06/2026 - 14:03
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Turkey's Orkun Kokcu in action with Paraguay's Gabriel Avalos and Jose Canale IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
© Reuters/Darren Yamashita/Proibida reprodução

No confronto que fechou a segunda rodada do grupo D, o Paraguai derrotou a Turquia por 1 a 0, em Santa Clara, nos Estados Unidos, consequentemente eliminado o adversário. O gol marcado logo no primeiro minuto por Matías Galarza deu a vitória à seleção sul-americana e a vantagem no confronto direto. Sem pontos e derrotada por Paraguai e Austrália, a Turquia não tem mais chances de avançar.

A equipe europeia mal teve tempo para respirar antes de ficar atrás no placar. Com um minuto e quatro segundos no relógio, Galarza colocou a bola nas redes turcas após roubada na saída de bola e chute de fora da área. Foi o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026 até agora.

A Turquia pressionou o Paraguai durante todo o primeiro tempo e chegou a atingir a trave aos 34 minutos em uma cabeçada de Müldür. Na reta final, um lance inédito e que parecia mudar a história do jogo: Almirón, do Paraguai, acabou expulso por se dirigir a um adversário cobrindo a boca com a mão. A nova regra foi estabelecida após os comentários racistas do jogador Prestianni, do Benfica, direcionados a Vinicius Jr em uma partida da Liga dos Campeões da Europa na última temporada.

Com um jogador a mais e precisando da vitória desesperadamente, a Turquia ocupou o campo adversário no segundo tempo, criando em quantidade, mas não qualidade. No total, foram 32 finalizações dos turcos, contra apenas sete do Paraguai, que conseguiu segurar a vantagem de forma heroica.

Com o resultado, o Paraguai, que havia sido goleado pelos Estados Unidos por 4 a 1 na estreia, segue com chances de avançar. Faz duelo direto contra a Austrália na próxima quinta-feira (25), novamente em Santa Clara. Quem vencer estará classificado na segunda vaga do grupo D. No outro jogo da chave, os Estados Unidos, que confirmaram a primeira posição no mínimo pelos critérios de desempate (derrotou Paraguai e Austrália), recebem a Turquia, já eliminada, em Los Angeles, no mesmo dia.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Raphinha acknowledges fans after the match REUTERS/Mike Segar
Raphinha sente dores na coxa direita e será reavaliado
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Matheus Cunha celebrates scoring their second goal with Vinicius Junior and Lucas Paqueta REUTERS/Dylan Martinez
Saiba quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo
Atacante ficou fora da edição passada na lista final, mas deu a volta por cima e foi decisivo, com dois gols, na 1ª vez atuando como titular em um Mundial. Camisa 9 destacou clima de união do grupo brasileiro e como ambiente ajuda a superar os desafios.
Matheus Cunha vive sonho na Copa e valoriza elenco: "grupo de amigos"
Edição:
Amanda Cieglinski
Copa do Mundo 2026 Paraguai Turquia Grupo D
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
23/06/2023 - óleo de canabis, canabidiol, cbd, thc. Foto: CBD-Infos-com/ Pixabay
Saúde Projeto apoia mães e crianças atípicas tratadas à base de cannabis
sab, 20/06/2026 - 14:10
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Turkey's Orkun Kokcu in action with Paraguay's Gabriel Avalos and Jose Canale IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
Esportes Paraguai vence por 1 a 0 e elimina Turquia no grupo D da Copa
sab, 20/06/2026 - 14:03
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Raphinha acknowledges fans after the match REUTERS/Mike Segar
Esportes Raphinha sente dores na coxa direita e será reavaliado
sab, 20/06/2026 - 13:52
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado
sab, 20/06/2026 - 13:40
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia INSS: termina neste sábado prazo para contestar descontos indevidos
sab, 20/06/2026 - 13:29
Brasília (DF), 20/06/2026 – Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. Print meet.google
Geral Defesa Civil: 10 alertas falsos foram disparados em invasão de sistema
sab, 20/06/2026 - 12:43
Ver mais seta para baixo