Paraguai vence por 1 a 0 e elimina Turquia no grupo D da Copa

No confronto que fechou a segunda rodada do grupo D, o Paraguai derrotou a Turquia por 1 a 0, em Santa Clara, nos Estados Unidos, consequentemente eliminado o adversário. O gol marcado logo no primeiro minuto por Matías Galarza deu a vitória à seleção sul-americana e a vantagem no confronto direto. Sem pontos e derrotada por Paraguai e Austrália, a Turquia não tem mais chances de avançar.

A equipe europeia mal teve tempo para respirar antes de ficar atrás no placar. Com um minuto e quatro segundos no relógio, Galarza colocou a bola nas redes turcas após roubada na saída de bola e chute de fora da área. Foi o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026 até agora.

A Turquia pressionou o Paraguai durante todo o primeiro tempo e chegou a atingir a trave aos 34 minutos em uma cabeçada de Müldür. Na reta final, um lance inédito e que parecia mudar a história do jogo: Almirón, do Paraguai, acabou expulso por se dirigir a um adversário cobrindo a boca com a mão. A nova regra foi estabelecida após os comentários racistas do jogador Prestianni, do Benfica, direcionados a Vinicius Jr em uma partida da Liga dos Campeões da Europa na última temporada.

Com um jogador a mais e precisando da vitória desesperadamente, a Turquia ocupou o campo adversário no segundo tempo, criando em quantidade, mas não qualidade. No total, foram 32 finalizações dos turcos, contra apenas sete do Paraguai, que conseguiu segurar a vantagem de forma heroica.

Com o resultado, o Paraguai, que havia sido goleado pelos Estados Unidos por 4 a 1 na estreia, segue com chances de avançar. Faz duelo direto contra a Austrália na próxima quinta-feira (25), novamente em Santa Clara. Quem vencer estará classificado na segunda vaga do grupo D. No outro jogo da chave, os Estados Unidos, que confirmaram a primeira posição no mínimo pelos critérios de desempate (derrotou Paraguai e Austrália), recebem a Turquia, já eliminada, em Los Angeles, no mesmo dia.