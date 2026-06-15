Pausas para hidratação dividem jogadores e treinadores na Copa

As pausas obrigatórias de três minutos para hidratação impostas pela Fifa nas partidas da Copa do Mundo estão se mostrando tão controversas quanto refrescantes, com jogadores divididos em relação às interrupções -- que, para alguns, prejudicam o ritmo do jogo -- , enquanto treinadores as aproveitam como intervalos táticos.

Os intervalos foram introduzidos após a sufocante Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos no ano passado, quando as altíssimas temperaturas e a umidade opressiva alimentaram preocupações entre jogadores, treinadores e torcedores.

As partidas terão intervalos para hidratação por volta do 22º minuto de cada tempo, e a regra basicamente divide o jogo em quatro partes.

“Acho que as pausas para hidratação são um pouco interessantes porque, obviamente, eu assisti a quase todos os jogos... Toda vez que vai para o comercial, não é algo que eu realmente goste”, disse o capitão da Holanda, Virgil van Dijk, a jornalistas.

“Acho que para os espectadores neutros na TV também não é ótimo. Então, se estiver muito calor, obviamente será bom incluí-las. Mas acho que é preciso analisar cada jogo separadamente, na minha opinião.”

Embora nem todas as partidas sejam disputadas durante o dia, os intervalos para hidratação foram tornados obrigatórios em todos os jogos da Copa do Mundo por uma questão de justiça e uniformidade.

“Como jogador, isso pode funcionar de duas maneiras”, disse o belga Youri Tielemans. “Em algumas cidades, não faz tanto calor e talvez não devêssemos fazer isso. Mas, no fim das contas, se você faz isso em algumas cidades, deve fazer para todos.”

Intervalo

As emissoras têm permissão para interromper a transmissão para exibir comerciais 20 segundos após o árbitro sinalizar a pausa para hidratação, mas devem retornar à transmissão ao vivo 30 segundos antes do reinício.

Algumas emissoras como a britânica ITV e a emissora em espanhol Telemundo, no entanto, optaram por não exibir comerciais para preservar a integridade da transmissão ao vivo, permitindo que os torcedores assistam à interação entre jogadores e técnico.

Críticos argumentam que as pausas para hidratação podem ter um efeito adverso nas equipes ao afetar seu ritmo.

Estreante na Copa do Mundo, Curaçao estava nas nuvens quando Livano Comenencia empatou contra a Alemanha na estreia do grupo, aos 21 minutos, mas o árbitro sinalizou uma pausa para hidratação logo em seguida, permitindo que o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, motivasse seus jogadores para uma vitória por 7 a 1.

“Para mim, é mais uma pausa para orientação do que para refresco, então, para mim, é muito importante”, disse o técnico da Bélgica, Rudi Garcia.

“Talvez, se estivermos em um bom momento, em um bom ritmo, isso possa interromper, então vamos ver. Mas durante os dois jogos amistosos que disputamos... foi interessante passar algumas informações táticas para a equipe."

"Para mim, é uma coisa muito boa. Então, por exemplo, o tempo pode estar quente e talvez essa pausa para hidratação seja sempre importante.”

O técnico da França, Didier Deschamps, também disse que foi uma oportunidade para conversar com seus jogadores e “ajustar algumas coisas” antes do reinício.

“Basicamente, temos quatro quartos de tempo. Os treinadores se adaptam a essa nova realidade”, acrescentou.

Intervalos mais longos

Por outro lado, especialistas médicos acreditam que as pausas para hidratação são necessárias e que precisam ser muito mais longas do que os três minutos.

“A pausa para hidratação em cada tempo precisa, sem dúvida, ser mais longa do que três minutos. Pelo menos cinco minutos para cada pausa e, de preferência, seis”, disse Douglas Casa, presidente-executivo do Korey Stringer Institute, que desenvolve estratégias práticas para prevenir a morte súbita no esporte.

O apelo por intervalos prolongados surge em meio a uma crescente preocupação com os riscos relacionados ao calor, de acordo com Mike Tipton, do Laboratório de Ambientes Extremos da Universidade de Portsmouth.

“Da forma como está, e em parte devido ao aumento do estresse térmico ambiental causado pelas mudanças climáticas, alguns dos locais da Copa do Mundo de 2026 provavelmente excederão o limite recomendado de ‘alto risco’ relacionado ao calor -- especialmente durante os jogos que começam à tarde”, disse Tipton.

* Reportagem de Rohith Nair em Miami, Sam Tobin em Seattle e Amy Tennery em Nova York

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