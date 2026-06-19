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Preservado, Gabriel Magalhães garante estar bem para enfrentar Haiti

Zagueiro foi poupado em alguns dos treinos para controle de carga
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 19/06/2026 - 07:13
São Paulo
Brasília (DF), 19/06/2026 – Preservado, Gabriel Magalhães garante estar bem para enfrentar Haiti. Foto: Rafael Ribeiro/CBF
© Rafael Ribeiro/CBF

O zagueiro Gabriel Magalhães tranquilizou a torcida quanto às condições físicas para ir a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Durante a semana, o defensor da seleção brasileira foi poupado em algumas das atividades no Centro de Treinamento Columbia Park, em Nova Jersey, para controle de carga. O jogador do Arsenal (Inglaterra) participou de 53 jogos na temporada, 48 deles como titular, e atuou por 4.360 minutos, média de 82 minutos por partida.

Para efeito de comparação, Marquinhos, parceiro de Gabriel Magalhães na zaga do Brasil e capitão do Paris Saint-Germain (França), esteve em campo 39 vezes no mesmo intervalo de tempo, com 3.238 minutos, média de 83 minutos por duelo.

"Estou muito bem fisicamente. Tive uma temporada longa, com muitos jogos, mas me sinto bem e preparado", garantiu o defensor, na entrevista coletiva que concedeu no estádio da Filadélfia, palco do jogo de hoje.

Contra o Haiti, Gabriel Magalhães tem a missão de auxiliar o Brasil a não ser vazado pela primeira vez desde 15 de novembro do ano passado, quando a seleção canarinho venceu Senegal por 2 a 0 no Emirates Stadium, em Londres. O zagueiro do Arsenal foi titular daquela partida, ao lado de Marquinhos. De lá para cá, foram seis jogos e oito gols sofridos.

"A gente entra em campo e não quer sofrer gols. Se não sofremos gols, estamos mais próximos da vitória. É trabalhar coletivamente. Com certeza, vamos entrar no jogo com o pensamento positivo de que vamos nos defender bem e sair sem tomar gols", disse.

Apesar de não ter entrado em detalhes, o técnico Carlo Ancelotti admitiu, em entrevista coletiva nessa quinta (18), que deve fazer mudanças no time em relação ao empate por 1 a 1 com o Marrocos no último sábado (13), em Nova Jersey. Durante a semana, o italiano observou Danilo na lateral direita, posto que, na estreia da Copa, foi de Ibañez. Perguntado sobre as diferenças de atuar com um ou outro no setor, Gabriel Magalhães foi político.

"O Ibañez é um zagueiro que pode atuar como lateral e o Danilo um lateral que pode atuar como zagueiro. Os dois podem ajudar no que o mister [Ancelotti] pedir. É o mister quem vai decidir", resumiu o jogador do Arsenal, reconhecendo que o nível de atuação do Brasil diante de Marrocos foi abaixo do esperado.

"A gente sabe que não começou bem [o jogo passado], temos total consciência disso. Somos o Brasil, uma equipe que quer a bola o tempo todo. É um jogo que passou, ficou de aprendizado. Com certeza, vamos mostrar a nossa força", finalizou.

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