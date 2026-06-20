logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Raphinha sente dores na coxa direita e será reavaliado

Atacante deixou o gramado contra o Haiti no primeiro tempo
Igor Santos Carneiro – repórter da EBC
Publicado em 20/06/2026 - 13:52
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Raphinha acknowledges fans after the match REUTERS/Mike Segar
© Reuters/Mike Segar/Proibida reprodução

Em meio à euforia da primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2026, nesta sexta (19), contra o Haiti, surgiu a preocupação. Os 3 a 0 na Filadélfia acabaram ofuscando a saída de Raphinha, machucado, ainda no primeiro tempo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) soltou informe, ainda na madrugada de sábado (20), afirmando que o atacante sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e que iniciou tratamento. Ainda segundo a nota, o jogador do Barcelona será reavaliado, provavelmente ainda hoje, para saber a gravidade do problema.

Raphinha vinha tendo uma performance de destaque contra o Haiti, com um gol e uma grande chance, ambos anulados por impedimento.

A região das dores sentidas por Raphinha é a mesma em que ele sofreu uma lesão no amistoso contra a França, em março, deixando-o fora de combate por cerca de um mês no clube espanhol.

A manhã de sábado para a seleção foi de trabalhos internos no hotel e na academia do CT de Columbia Park. À tarde, o grupo terá folga.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Matheus Cunha celebrates scoring their second goal with Vinicius Junior and Lucas Paqueta REUTERS/Dylan Martinez
Saiba quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
Ancelotti vê melhora do Brasil e espera ter Neymar contra a Escócia
Edição:
Denise Griesinger
esportes Copa do Mundo 2026 Raphinha CBF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Turkey's Orkun Kokcu in action with Paraguay's Gabriel Avalos and Jose Canale IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
Esportes Paraguai vence por 1 a 0 e elimina Turquia no grupo D da Copa
sab, 20/06/2026 - 14:03
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Raphinha acknowledges fans after the match REUTERS/Mike Segar
Esportes Raphinha sente dores na coxa direita e será reavaliado
sab, 20/06/2026 - 13:52
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado
sab, 20/06/2026 - 13:40
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia INSS: termina neste sábado prazo para contestar descontos indevidos
sab, 20/06/2026 - 13:29
Brasília (DF), 20/06/2026 – Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. Print meet.google
Geral Defesa Civil: 10 alertas falsos foram disparados em invasão de sistema
sab, 20/06/2026 - 12:43
Embarcações no Estreito de Hormuz, Musandam, Omã 8 de maio de 2026 REUTERS/Stringer/ PROIBIDA REPRODUÇÃO.
Internacional Ataques no Líbano: Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz
sab, 20/06/2026 - 12:35
Ver mais seta para baixo