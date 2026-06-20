Raphinha sente dores na coxa direita e será reavaliado

Atacante deixou o gramado contra o Haiti no primeiro tempo

Em meio à euforia da primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2026, nesta sexta (19), contra o Haiti, surgiu a preocupação. Os 3 a 0 na Filadélfia acabaram ofuscando a saída de Raphinha, machucado, ainda no primeiro tempo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) soltou informe, ainda na madrugada de sábado (20), afirmando que o atacante sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e que iniciou tratamento. Ainda segundo a nota, o jogador do Barcelona será reavaliado, provavelmente ainda hoje, para saber a gravidade do problema.

Raphinha vinha tendo uma performance de destaque contra o Haiti, com um gol e uma grande chance, ambos anulados por impedimento.

A região das dores sentidas por Raphinha é a mesma em que ele sofreu uma lesão no amistoso contra a França, em março, deixando-o fora de combate por cerca de um mês no clube espanhol.

A manhã de sábado para a seleção foi de trabalhos internos no hotel e na academia do CT de Columbia Park. À tarde, o grupo terá folga.