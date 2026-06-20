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Raphinha tem lesão na coxa constatada; prazo para retorno é incerto

Seleção ainda tem um jogo na primeira fase da Copa, contra a Escócia
Igor Santos Carneiro – repórter da EBC
Publicado em 20/06/2026 - 18:55
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti consoles Raphinha as he walks off the pitch after sustaining an injury REUTERS/Dylan Martinez
© REUTERS/Dylan Martinez/Proibida reprodução

Os exames realizados no atacante Raphinha, da seleção brasileira, confirmaram as suspeitas e apontaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita do jogador.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a informação em uma nota oficial neste sábado (20). O texto, no entanto, não estabelece uma data para o retorno do atacante, que deixou a partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), ainda no primeiro tempo. Confira a íntegra da nota:

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

O Brasil ainda tem um jogo pela primeira fase do grupo C da Copa do Mundo de 2026. Na próxima quarta-feira (24), a seleção encara a Escócia, em Miami.

Caso o Brasil avance de fase, muito provavelmente jogará no dia 29, data do compromisso tanto da seleção que passar em primeiro quanto da equipe que se classificar em segundo na chave.

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Edição:
Denise Griesinger
Copa do Mundo 2026 CBF Raphinha
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