Real Madrid vira top-10 de clubes com mais gols pelo Brasil em Copas

As quatro vezes que Vinícius Júnior balançou as redes nesta Copa do Mundo, sediada por Estados Unidos, México e Canadá, colocaram o Real Madrid no top-10 dos clubes com mais gols pelo Brasil em Mundiais.

O time espanhol tem agora nove bolas na rede marcadas por jogadores brasileiros, dividindo o nono lugar da lista com o francês Paris Saint-Germain.

Antes da Copa, o Real estava no 11º lugar da estatística ao lado do Cruzeiro, ambos com cinco gols na história mundialista brasileira. O último tento de um atleta do clube madrilenho tinha sido marcado pelo próprio Vinícius Júnior, na edição de 2022, no Catar, na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final.

Além do camisa 7, os Merengues -apelido do time espanhol, por conta do uniforme branco - estão representados na estatística por Ronaldo, que marcou três gols na Copa de 2006, na Alemanha, e Roberto Carlos, com um gol em 2002, em Japão e Coreia do Sul.

Se mantiver a boa fase e ajudar o Brasil a seguir vivo no Mundial deste ano, Vinícius Júnior pode subir ainda mais o Real Madrid no ranking. Caso o atacante marque um gol no próximo compromisso da seleção canarinho, o clube da capital espanhola já se igualaria ao São Paulo e Fluminense no oitavo lugar, com dez gols.

O líder da estatística é o Vasco. De 1930 para cá, jogadores do Cruzmaltino marcaram 29 dos gols brasileiros em Mundiais. O Botafogo, com 28, vem atrás e pode empatar com o Gigante da Colina se o volante Danilo Santos, hoje reserva, balançar as redes nesta edição.



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Legião estrangeira

O terceiro lugar do ranking é do maior rival do Real Madrid: o Barcelona. Impulsionados por nomes como Romário (cinco gols em 1994, nos Estados Unidos), Rivaldo (três gols em 1998, na França, e cinco em 2002) e Neymar (quatro gols em 2014, no Brasil), o time catalão acumula 20 gols de atletas do clube pela seleção verde e amarela. É a melhor equipe estrangeira da lista.

O segundo melhor clube do exterior na estatística é a Inter de Milão, muito graças a Ronaldo. Dos 15 gols marcados por jogadores do time italiano pela seleção brasileira em Mundiais, 12 foram do Fenômeno: quatro na Copa de 1998 e oito na de 2002, em seu último ato como atleta nerazzurri (negro e azul, na tradução do italiano, apelido da equipe), antes de se transferir para o Real Madrid.

Além dos Merengues, outro time a subir no ranking nesta Copa foi o Manchester United, com os três gols de Matheus Cunha. Antes, o time inglês era representado somente pelo tento de Casemiro na edição passada do Mundial, que garantiu a vitória sobre a Suíça por 1 a 0, pela fase de grupos.

O Brasil marcou 244 gols na história das Copas, disputando o posto de nação mais artilheira com a Alemanha. Do total, 96 foram assinalados por jogadores que atuam no exterior. Cerca de um terço (ou 36,4%) destes anotados por atletas representando clubes espanhóis (35). A liga da Itália aparece logo atrás (26), seguida por Inglaterra (14), França (13), Japão (três), Turquia, Alemanha (ambas dois) e China (um).

Clubes com atletas que marcaram gols pelo Brasil em Copas

1º Vasco - 29 gols

2º Botafogo - 28 gols

3º Barcelona (Espanha) - 20 gols

4º Flamengo - 18 gols

5º Santos - 17 gols

6º Inter de Milão - 15 gols

7º Corinthians - 12 gols

8º Fluminense e São Paulo - 10 gols

9º Real Madrid (Espanha) e Paris Saint-Germain (França) - 9 gols

10º Palmeiras - 8 gols

11º Cruzeiro - 5 gols

12º Manchester United (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra) e Roma (Itália) - 4 gols

13º Atlético-MG, Portuguesa, Tottenham (Inglaterra), Sevilla (Espanha), La Coruña (Espanha), Lyon (França) e Yokohama Flügels (Japão) - 3 gols

14º Bangu, Galatasaray (Turquia), Napoli (Itália) e Torino (Itália) - 2 gols

15º Internacional, São Cristóvão, West Ham United (Inglaterra), Liverpool (Inglaterra), Manchester City (Inglaterra), Beijing Gouan (China), Hertha Berlim (Alemanha), Bayern de Munique (Alemanha), Milan (Itália), Parma (Itália), Udinese (Itália) e Bordeaux (França) - 1 gol