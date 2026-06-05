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Esportes

Refúgio de Pelé na Copa de 1970 na Cidade do México segue preservado

País onde Brasil faturou o tricampeonato sediará evento pela 3ª vez
Janina Nuno Rios*
Publicado em 05/06/2026 - 12:41
Cidade do México
Visitante tira foto em exposição onde o público pode visitar o quarto onde Pelé ficou hospedado antes da final da Copa do Mundo de 1970 na Cidade do México 2 de junho de 2026 REUTERS/Raquel Cunha
© Reuters/Raquel Cunha/Proibida reprodução
Reuters

Em uma sala modesta dentro de um complexo histórico de conferências na Cidade do México, os visitantes podem entrar na história do futebol: os aposentos preservados onde Pelé dormiu antes de levar o Brasil ao seu terceiro título da Copa do Mundo em 1970.

Enquanto o México se prepara para dar o pontapé inicial no torneio pela terceira vez, um recorde, na quinta-feira (11), contra a África do Sul no Estádio Azteca, a exposição na sede da Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) oferece um vínculo nostálgico com um dos momentos mais celebrados da Copa do Mundo.

A sala ganhou um significado renovado com o retorno do torneio ao México, reconectando o país com a icônica vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Itália na final de 1970, que consolidou o status lendário de Pelé.

"O Brasil passou a maior parte do torneio em Guadalajara e só veio à Cidade do México para a final contra a Itália", disse Pedro Kumamoto, secretário-geral da CISS, à Reuters.

"A questão era onde colocar a equipe brasileira. Todos queriam uma foto, um cumprimento, um autógrafo, um aperto de mão de Pelé. O próprio rei dormiu aqui."

Construído em 1963 para reuniões diplomáticas, o complexo foi escolhido como um refúgio seguro das multidões atraídas pela fama mundial de Pelé. A exposição agora apresenta móveis de época, recordações da Copa do Mundo de 1970 e uma televisão em funcionamento que mostra imagens do triunfo do Brasil.

As lembranças locais da estadia do ícone do futebol permanecem vivas mais de cinco décadas depois.

"Recentemente, conheci um vizinho que tinha seis ou sete anos de idade quando Pelé veio para cá e agora está perto dos 70 anos", disse Kumamoto. "Ele se lembrava dele como muito acessível, muito caloroso. Ele disse que Pelé deu autógrafos até não poder mais e passou muito tempo com os torcedores do lado de fora."

A sacada onde Pelé cumprimentava os torcedores ainda tem vista para os arredores .

"Há também uma bela história sobre a sacada onde Pelé saía para cumprimentar os torcedores", disse Kumamoto. "Ainda é a mesma sacada, o mesmo lugar, com o eco da história em suas paredes."

Mais de meio século após o triunfo do Brasil, o museu transformado preserva um capítulo da história da Copa do Mundo, em um momento em que o maior evento do futebol retorna ao México mais uma vez.

(Reportagem em parceria com Reuters TV)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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